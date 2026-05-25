El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) implementó un nuevo sistema de validación de identidad para afiliados en la plataforma Mi PAMI. Esta medida busca reforzar la seguridad digital y evitar estafas virtuales.
PAMI exige validar datos personales: cómo hacer el trámite para evitar problemas en la web
La validación busca evitar fraudes virtuales y mejorar la seguridad de las cuentas digitales de afiliados. Conocé cómo hacerla.
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A partir de este cambio, los usuarios deberán actualizar y confirmar distintos datos personales para seguir utilizando las herramientas digitales del organismo. Quienes no completen el proceso podrían experimentar restricciones temporales en el sistema online.
El nuevo requisito es parte de una actualización general del ecosistema digital de PAMI, impulsada por el aumento de gestiones online y la necesidad de fortalecer la protección de datos personales de adultos mayores.
Qué cambió en Mi PAMI y por qué ahora piden validar identidad
El eje central del nuevo esquema es la validación obligatoria de identidad dentro de Mi PAMI, tanto en la aplicación móvil como en la versión web. El objetivo es reducir riesgos de hackeos, robo de cuentas y estafas virtuales. Para evitar estos problemas, ahora será obligatorio:
- validar el correo electrónico
- registrar un celular actualizado
- confirmar datos personales
- generar una contraseña segura
- completar el proceso de autenticación digital
PAMI indicó que los datos cargados deberán coincidir correctamente con la información oficial registrada dentro del sistema.
Quienes no finalicen el proceso podrían encontrar dificultades para ingresar a Mi PAMI o para operar normalmente con determinados servicios digitales. Entre las posibles consecuencias aparecen bloqueos preventivos, problemas para recuperar cuentas y limitaciones para realizar trámites online.
Cómo hacer la validación paso a paso
El procedimiento debe realizarse desde la plataforma oficial Mi PAMI, disponible tanto en celulares como en computadoras. La obra social explicó que el trámite es gratuito y puede completarse en pocos minutos.
El primer paso consiste en ingresar a la aplicación o al sitio oficial, utilizando la cuenta personal del afiliado. Aquellas personas que todavía no tengan usuario deberán registrarse nuevamente dentro del sistema actualizado.
Una vez dentro de la plataforma, el sistema solicitará validar el correo electrónico registrado. Posteriormente habrá que incorporar un número de teléfono celular actualizado, para recibir códigos de verificación y completar el proceso de autenticación.
Luego, Mi PAMI pedirá confirmar datos personales vinculados con la identidad del afiliado. La información debe coincidir exactamente con la registrada oficialmente dentro de la base de datos del organismo.
El sistema también exigirá crear una contraseña nueva o actualizar la existente, utilizando criterios de seguridad reforzada. PAMI recomienda usar claves difíciles de adivinar y evitar compartirlas con terceros.
Una vez completada toda la validación, el usuario podrá volver a operar normalmente con recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla profesional y demás servicios digitales de la obra social.
Qué trámites pueden verse afectados si no se actualizan los datos
La intención del organismo es impedir accesos sospechosos o cuentas mal verificadas. Entre los servicios que podrían presentar inconvenientes aparecen:
- recetas electrónicas
- órdenes médicas
- turnos online
- consultas administrativas
- acceso a la credencial digital
- recuperación de usuario o contraseña
Las credenciales físicas continúan vigentes durante 2026 y seguirán permitiendo realizar trámites presenciales o retirar medicamentos en farmacias habilitadas. PAMI reconoce varias credenciales válidas para operar normalmente:
- credencial digital desde Mi PAMI
- credencial plástica tradicional
- credencial provisoria con QR
- credencial provisoria tipo ticket
Las recomendaciones del organismo para evitar estafas
PAMI recordó que nunca solicita información bancaria, ni claves, mediante llamados telefónicos, mensajes o correos electrónicos. La obra social pidió especialmente no compartir:
- contraseñas completas
- claves bancarias
- códigos enviados por SMS
- datos sensibles por teléfono
- información recibida por mail sospechoso
Además, recomendó ingresar únicamente desde canales oficiales y evitar enlaces desconocidos.
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