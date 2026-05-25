PAMI exige validar datos personales: cómo hacer el trámite para evitar problemas en la web

La validación busca evitar fraudes virtuales y mejorar la seguridad de las cuentas digitales de afiliados. Conocé cómo hacerla.

PAMI reforzó los controles digitales y ahora exige actualizar información personal para seguir haciendo trámites sin restricciones.

El Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) implementó un nuevo sistema de validación de identidad para afiliados en la plataforma Mi PAMI. Esta medida busca reforzar la seguridad digital y evitar estafas virtuales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A partir de este cambio, los usuarios deberán actualizar y confirmar distintos datos personales para seguir utilizando las herramientas digitales del organismo. Quienes no completen el proceso podrían experimentar restricciones temporales en el sistema online.

El nuevo requisito es parte de una actualización general del ecosistema digital de PAMI, impulsada por el aumento de gestiones online y la necesidad de fortalecer la protección de datos personales de adultos mayores.

Qué cambió en Mi PAMI y por qué ahora piden validar identidad

El eje central del nuevo esquema es la validación obligatoria de identidad dentro de Mi PAMI, tanto en la aplicación móvil como en la versión web. El objetivo es reducir riesgos de hackeos, robo de cuentas y estafas virtuales. Para evitar estos problemas, ahora será obligatorio:

validar el correo electrónico

registrar un celular actualizado

confirmar datos personales

generar una contraseña segura

completar el proceso de autenticación digital

PAMI indicó que los datos cargados deberán coincidir correctamente con la información oficial registrada dentro del sistema.

Quienes no finalicen el proceso podrían encontrar dificultades para ingresar a Mi PAMI o para operar normalmente con determinados servicios digitales. Entre las posibles consecuencias aparecen bloqueos preventivos, problemas para recuperar cuentas y limitaciones para realizar trámites online.

mi pami

Cómo hacer la validación paso a paso

El procedimiento debe realizarse desde la plataforma oficial Mi PAMI, disponible tanto en celulares como en computadoras. La obra social explicó que el trámite es gratuito y puede completarse en pocos minutos.

El primer paso consiste en ingresar a la aplicación o al sitio oficial, utilizando la cuenta personal del afiliado. Aquellas personas que todavía no tengan usuario deberán registrarse nuevamente dentro del sistema actualizado.

Una vez dentro de la plataforma, el sistema solicitará validar el correo electrónico registrado. Posteriormente habrá que incorporar un número de teléfono celular actualizado, para recibir códigos de verificación y completar el proceso de autenticación.

Luego, Mi PAMI pedirá confirmar datos personales vinculados con la identidad del afiliado. La información debe coincidir exactamente con la registrada oficialmente dentro de la base de datos del organismo.

El sistema también exigirá crear una contraseña nueva o actualizar la existente, utilizando criterios de seguridad reforzada. PAMI recomienda usar claves difíciles de adivinar y evitar compartirlas con terceros.

Una vez completada toda la validación, el usuario podrá volver a operar normalmente con recetas electrónicas, órdenes médicas, cartilla profesional y demás servicios digitales de la obra social.

pami.png

Qué trámites pueden verse afectados si no se actualizan los datos

La intención del organismo es impedir accesos sospechosos o cuentas mal verificadas. Entre los servicios que podrían presentar inconvenientes aparecen:

recetas electrónicas

órdenes médicas

turnos online

consultas administrativas

acceso a la credencial digital

recuperación de usuario o contraseña

Las credenciales físicas continúan vigentes durante 2026 y seguirán permitiendo realizar trámites presenciales o retirar medicamentos en farmacias habilitadas. PAMI reconoce varias credenciales válidas para operar normalmente:

credencial digital desde Mi PAMI

credencial plástica tradicional

credencial provisoria con QR

credencial provisoria tipo ticket

pami

Las recomendaciones del organismo para evitar estafas

PAMI recordó que nunca solicita información bancaria, ni claves, mediante llamados telefónicos, mensajes o correos electrónicos. La obra social pidió especialmente no compartir:

contraseñas completas

claves bancarias

códigos enviados por SMS

datos sensibles por teléfono

información recibida por mail sospechoso

Además, recomendó ingresar únicamente desde canales oficiales y evitar enlaces desconocidos.