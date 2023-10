Gasoductos: apuran infraestructura para sustituir Bolivia y ahorrar u$s 6.000 millones

La inauguración del primer tramo del gasoducto Néstor Kirchner permitió sustituir importaciones por u$s 420 millones. Para el 2024, se espera que sean u$s 4.400 millones. Mientras que la finalización del Reversal del Norte permitirá un ahorro de u$s 1.600 millones, según fuentes oficiales, por lo que entre ambas iniciativas podría alcanzarse un ahorro de u$s 6.000 millones.