Domingo Cavallo ve una "gran oportunidad" para eliminar el cepo y reforzar reservas

El economista sostuvo que la mayor liquidación de divisas abre una “gran oportunidad” para levantar controles cambiarios, acumular hasta u$s10.000 millones y reducir el riesgo país.

El economista sostuvo que el ingreso de divisas del agro y la energía abre una ventana para cambiar el esquema cambiario y fortalecer las reservas.

El exministro de Economía Domingo Cavallo afirmó que la actual y futura liquidación de divisas del agro y el sector energético abre una ventana clave para avanzar hacia la eliminación de los controles cambiarios y fortalecer las reservas del Banco Central.

En una nueva columna de su blog, el economista señaló que esta situación representa “una excelente oportunidad para eliminar todos los controles de cambio y aumentar rápidamente la acumulación de reservas netas”. En ese sentido, planteó que el objetivo debería ser no solo cubrir los compromisos de deuda externa, sino también alcanzar unos u$s10.000 millones adicionales de reservas hacia fin de año.

Cavallo advirtió que un cambio de régimen cambiario de esta magnitud podría generar una suba inicial del tipo de cambio, el fenómeno conocido como “overshooting”, concepto desarrollado por Rudiger Dornbusch. Sin embargo, consideró que el ingreso de divisas esperado en los próximos meses permitiría moderar ese impacto, especialmente si la decisión se toma ahora y no más cerca del calendario electoral.

Para el economista, avanzar en una reforma monetaria, cambiaria y financiera ayudaría a “minimizar los riesgos de escalada inflacionaria” y a consolidar un esquema de estabilidad basado en el equilibrio fiscal y expectativas más previsibles sobre el tipo de cambio.

Cavallo cuestionó la continuidad de los controles cambiarios y los definió como un instrumento de “doble filo”. Si bien suelen implementarse para evitar la fuga de capitales en contextos adversos, sostuvo que en la práctica terminan desalentando la llegada de inversiones.

En ese marco, marcó una contradicción con el RIGI, que garantiza libertad cambiaria a grandes proyectos, mientras el resto de las empresas sigue operando bajo restricciones. Según explicó, esto eleva el costo del capital y limita tanto la inversión productiva como el financiamiento externo.

Reservas y riesgo país

El exfuncionario también vinculó la persistencia del cepo con el nivel del riesgo país, al señalar que una de las razones por las que se mantiene elevado es el bajo stock de reservas netas y la falta de señales claras en materia cambiaria.

“Si el Banco Central acumulara más reservas, aun a costa de admitir una depreciación temprana del tipo de cambio, la expectativa de depreciación futura disminuiría”, afirmó. A su entender, esto contribuiría a estabilizar la inflación en el mediano plazo.

Impacto en la economía

Cavallo también sostuvo que los controles fomentan la informalidad cambiaria, ya que incentivan a exportadores y prestadores de servicios a canalizar sus ingresos por fuera del mercado oficial.

En ese sentido, consideró que eliminar las restricciones permitiría ampliar la disponibilidad de dólares en el sistema financiero y habilitar un mayor crédito en moneda extranjera, hoy limitado por la incertidumbre cambiaria.

Finalmente, planteó que un esquema sin controles de cambio acercaría a la Argentina a un sistema de mayor competencia de monedas y menor intervención estatal, en línea con las ideas que promueve el presidente Javier Milei.