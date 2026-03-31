El dólar blue cayó $15 y tocó mínimos de casi un mes

Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.

El dólar blue registró su tercera caída mensual consecutiva , en línea con la dinámica del oficial. Este martes 31 de marzo la cotización tocó mínimos de casi un mes .

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El informal cerró la rueda a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta , según los operadores de la city consultados por Ámbito . Significó un retroceso diario de $15 y el precio más acotado desde el 5 de marzo.

Asimismo, en el acumulado mensual el blue también retrocedió $15. En el primer trimestre del año el descenso fue de $120 (-7,8%).

Vale remarcar que e l tipo de cambio mayorista se hundió 5% también en los primeros tres meses del año, en un contexto de elevada oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios. La brecha con el blue pasó de 5,2% a 2% en lo que va de 2026.

En el segmento mayorista , que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.382 para la venta.

Valor del CCL hoy, martes 31 de marzo

El dólar CCL opera a $1.475,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.

Valor del dólar MEP hoy, martes 31 de marzo

El dólar MEP opera a $1.424,80 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.

Precio del dólar tarjeta hoy, martes 31 de marzo

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.

Cotización del dólar cripto hoy, martes 31 de marzo

El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.459,89, según Bitso.

Valor de Bitcoin hoy, martes 31 de marzo

Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.679, según Binance.