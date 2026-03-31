El dólar blue registró su tercera caída mensual consecutiva, en línea con la dinámica del oficial. Este martes 31 de marzo la cotización tocó mínimos de casi un mes.
El dólar blue cayó $15 y tocó mínimos de casi un mes
Conocé las cotizaciones dólar blue, el oficial, el MEP y el CCL.
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El informal cerró la rueda a $1.390 para la compra y a $1.410 para la venta, según los operadores de la city consultados por Ámbito. Significó un retroceso diario de $15 y el precio más acotado desde el 5 de marzo.
Asimismo, en el acumulado mensual el blue también retrocedió $15. En el primer trimestre del año el descenso fue de $120 (-7,8%).
Vale remarcar que el tipo de cambio mayorista se hundió 5% también en los primeros tres meses del año, en un contexto de elevada oferta de divisas en el Mercado Libre de Cambios. La brecha con el blue pasó de 5,2% a 2% en lo que va de 2026.
A cuánto operó el dólar oficial hoy, martes 31 de marzo
En el segmento mayorista, que es la referencia del mercado, el dólar opera a $1.382 para la venta.
Valor del CCL hoy, martes 31 de marzo
El dólar CCL opera a $1.475,54 y la brecha con el dólar oficial se posiciona en el 6.8%.
Valor del dólar MEP hoy, martes 31 de marzo
El dólar MEP opera a $1.424,80 y la brecha con el dólar oficial es de 3.1%.
Precio del dólar tarjeta hoy, martes 31 de marzo
El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posiciona en $1.826,50.
Cotización del dólar cripto hoy, martes 31 de marzo
El dólar cripto o dólar Bitcoin opera a $1.459,89, según Bitso.
Valor de Bitcoin hoy, martes 31 de marzo
Bitcoin, la criptomoneda más popular del mercado, opera en los u$s67.679, según Binance.
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