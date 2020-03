Lo que se dice en las mesas

Todos perdieron. En mayor o menor medida, los inversores mundiales han experimentado una caída en el valor de sus tenencias que supera nada menos que unos u$s25 billones en el último mes desde los mínimos de diciembre 2018, según estima Bloomberg. Claro que siempre hay alguien que compra y puede llegar a tener ganancias, transitorias, porque aún no se conoce cómo puede evolucionar esta crisis del Covid-19. Pero el mundo se ha empobrecido en una magnitud no vista en décadas. Ello explicará lo que viene por delante, que tampoco nadie tiene claro. Lo que sí todos pierden, porque quienes no tenían activos financieros sufrirán por el freno de la actividad económica en todo el mundo, más allá de las tibias señales que ahora China emite sobre la reactivación de sus motores de crecimiento tras el derrumbe de principios de año por el coronavirus. Porque además no se sabe a ciencia cierta si no hay riesgo de un rebrote del virus en ese país.