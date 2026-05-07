La OMS pidió a la Argentina que revea su salida por el hantavirus, pero el Gobierno reiteró: "Nuestra posición no cambia"

El titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, volvió a solicitar el regreso del país al organismo. Desde Salud lo descartaron.

En medio del brote de hantavirus en un crucero que zarpó desde Ushuaia, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) , Tedros Adhanom Ghebreyesus , le pidió al gobierno de Javier Milei que reconsidere su salida del organismo. Argentina reiteró su postura de no regresar al organismo .

El titular de la OMS reiteró su pedido a la administración libertaria como al gobierno de Donald Trump en Estados Unidos para que vuelvan a formar parte luego de que meses atrás confirmaran su salida.

“Creo que reconsiderarán sus decisiones porque pueden ver lo importante que es la universalidad para la seguridad sanitaria, ya que a los virus no les importa nuestra política, ni nuestras fronteras, ni todas las excusas que podamos tener” , dijo en una rueda de prensa sobre la situación del hantavirus.

En paralelo, el director de la OMS adelantó que la Argentina enviará 2500 pruebas de diagnóstico del hantavirus a laboratorios de cinco países tras el brote detectado en un crucero en el Atlántico.

El Ministerio de Salud de la Nación se pronunció este jueves en contra de la posibilidad de regresar a la OMS. “La Argentina tiene capacidad sanitaria, técnica y decisión política para proteger la salud de la población. Por eso sostiene la cooperación internacional cuando corresponde, incluyendo el vínculo técnico con la Organización Panamericana de la Salud en el ámbito regional, sin resignar la potestad de definir sus propias decisiones sanitarias. No necesita pertenecer a la OMS para trabajar con otros países”, afirmó.

Ante los casos de hantavirus, Salud destacó que mantiene activo el monitoreo epidemiológico preventivo, el intercambio de información con otros países y el trabajo con otras jurisdicciones para reconstruir el recorrido de los primeros casos. “Hasta el momento, no se identificaron casos asociados en el país”, aclararon.

En ese sentido, reafirmaron que la cooperación “no exige subordinación política” y dispararon contra la OMS a la que acusaron de La OMS vuelve “anteponer la política a la evidencia e intenta usar un evento sanitario extraordinario para condicionar una decisión soberana de la Argentina”.

“Nuestra posición no cambia”, reiteraron. “La salud de los argentinos se defiende con gestión, capacidad técnica y decisiones propias. Los organismos internacionales financiados por todos, que respaldaron medidas sanitarias ruinosas y nunca revisaron seriamente sus errores, deberían explicar sus fracasos antes de pretender imponerle condiciones a un país soberano”, cerraron.

El 17 de marzo, el canciller Pablo Quirno anunció la salida del organismo. “Hoy se hace efectivo el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), al cumplirse un año de la notificación formal realizada por nuestro país”, expresó en aquel momento.