El Gobierno lanzó la Mesa Federal Minera junto a gobernadores y empresarios del sector

Durante la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer un marco jurídico e institucional que permita acelerar el desarrollo del sector.

El Gobierno presentó este jueves en San Juan la Mesa Federal Minera , un nuevo ámbito de articulación público-privada destinado a impulsar inversiones en la actividad minera, con foco en sectores estratégicos como el cobre y el litio .

La apertura del encuentro estuvo encabezada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , y contó con la participación de gobernadores, funcionarios nacionales, legisladores, representantes empresariales y dirigentes sindicales. Entre los mandatarios provinciales asistieron Raúl Jalil de Catamarca, Martín Llaryora de Córdoba, Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza, Marcelo Orrego de San Juan y Maximiliano Pullaro de Santa Fe.

Durante la jornada, los participantes coincidieron en la necesidad de fortalecer un marco jurídico e institucional que permita acelerar el desarrollo del sector. En ese sentido, destacaron herramientas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI) y los cambios vinculados a la Ley de Glaciares .

El Gobierno lanzó un nuevo espacio de articulación público-privada para impulsar inversiones en minería, con foco en el cobre y el litio.

Según se informó, el RIGI reúne actualmente proyectos mineros por u$s42.000 millones, de los cuales seis ya fueron aprobados, con inversiones por más de u$s7.188 millones. A su vez, las proyecciones oficiales estiman que las exportaciones mineras podrían llegar a u$s20.000 millones hacia 2035.

“Argentina siempre tuvo un enorme potencial en minería. Sin embargo, por impericia o por cuestiones ideológicas de gobiernos pasados, nunca supo aprovecharlo”, sostuvo Karina Milei durante su exposición. Además, comparó el desempeño local con el de Chile: “Chile, que tiene la misma cordillera y los mismos recursos que nosotros, exportaba en 2023 más de 50.000 millones de dólares. Argentina, en comparación, exportaba apenas 4.000 millones, es decir, 12 veces menos”.

Uno de los ejes del encuentro fue la importancia del ordenamiento macroeconómico y de la seguridad jurídica para atraer capitales hacia las provincias con potencial minero. En esa línea, el gobernador sanjuanino Marcelo Orrego remarcó que la Nación y las provincias vienen trabajando para “poner a la minería como uno de los motores del país” y pidió que las empresas comiencen a concretar sus proyectos para que se traduzcan en empleo genuino.

Por su parte, el ministro del Interior, Diego Santilli, afirmó que el Gobierno de Javier Milei “sentó las bases para que la minería se transforme en una política de Estado” y planteó que la Argentina debe pasar de ser “un país con minería” a consolidarse como “un país minero”.

Desde el sector empresario, el presidente de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), Roberto Cacciola, consideró que el país atraviesa un “momento bisagra” para la actividad, a partir del ordenamiento macroeconómico, la implementación del RIGI y la modificación de la normativa sobre glaciares. “Ahora es tiempo de la gente y del empleo”, subrayó.