La declaración jurada de Manuel Adorni: herencia, propiedades y los bienes que deberá explicar

El jefe de Gabinete prepara su declaración jurada de 2025, en la que buscará justificar parte de su patrimonio con una herencia familiar. La presentación se haría recién a fines de mayo, pese al pedido de Patricia Bullrich para que la entregue “de inmediato”.

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni , prepara la presentación de su declaración jurada de bienes de 2025 , un documento clave en medio de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que tramita en la Justicia. Aunque la senadora Patricia Bullrich reclamó que la entregue “de inmediato” , la presentación se realizaría recién hacia fines de mayo , antes del plazo formal previsto para este tipo de declaraciones.

Ayer, en una entrevista televisiva, la exministra de Seguridad hizo referencia al informe de gestión que brindó el funcionario en la Cámara de Diputados, donde aseguró tener "una explicación a los gastos". Tras citarlo, Bullrich pidió rapidez en dicho procedimiento: "Ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada, ¿ para que vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora ?".

Incluso, aseguró que se trata de un trámite "bastante fácil de hacer" e insistió: "Si dijo que tiene todo probado, para mi tiene que ser inmediato".

Según trascendió, uno de los puntos centrales del informe patrimonial será la herencia recibida de su padre, Jorge Eduardo Adorni, fallecido en 2002. En el expediente sucesorio figuran dosbienes ubicados en La Plata: un departamento y un terreno. En el caso del terreno, el funcionario habría heredado solo una parte, ya que el resto corresponde a su madre y a su hermano.

Ese dato aparece como uno de los elementos que Adorni buscará incorporar para justificar parte de sus ingresos y explicar cómo afrontó gastos relevantes durante los últimos dos años. Entre ellos, la compra de un departamento en Caballito, una casa en el country Indio Cuá y refacciones que, según una declaración testimonial incorporada a la causa, habrían demandado alrededor de u$s245.000 en efectivo.

casa-de-adorni-en-el-country-indio-cua-04052026-2233053 (1) La casa de Manuel Adorni en el country Indio Cuá quedó bajo análisis en la causa por presunto enriquecimiento ilícito.

El departamento heredado en La Plata, ubicado sobre la calle 48, entre 6 y 7, fue puesto en venta semanas atrás por unos u$s95.000. En su declaración jurada de 2024, Adorni había informado que recibió ese inmueble como una donación vinculada a la herencia familiar y consignó que poseía el 100% de la titularidad. Ahora, la expectativa está puesta en las precisiones que pueda sumar sobre la sucesión, posibles cesiones de derechos o donaciones posteriores.

La documentación también deberá dar respuesta a otros gastos bajo análisis judicial, entre ellos viajes familiares a Aruba, Bariloche, Gualeguaychú, un viaje de su pareja Bettina Angeletti a Madrid y un pasaje en primera clase a Nueva York que no habría sido utilizado.

Javier Milei volvió a respaldar públicamente a Adorni y aseguró que el funcionario tiene “todo en regla”. El Presidente sostuvo que la presentación se hará dentro de los plazos correspondientes y descartó desplazarlo del cargo: “No voy a ejecutar gente honesta”, afirmó.