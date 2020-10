Martín Guzmán: "El dólar blue es menos importante que el CCL"

Sin embargo, hizo hincapié en el comportamiento del CCL, que este viernes bajó a $168,83 y representa un mercado más relevante para el gabinete económico de Alberto Fernández. Al respecto, Guzmán explicó que el problema es que muchos capitales que entraron al país en búsqueda de elevados retornos en pesos, durante la presidencia de Mauricio Macri, quedaron atrapados con los controles de capitales reestablecidos en 2019 luego de las sucesivas devaluaciones.

Para ofrecerle una salida a estos capitales, que no impacte sobre las expectativas ni sobre las reservas, el Gobierno ofrecerá en noviembre una subasta de bonos en dólares a la que se podrá integrar con bonos en pesos. De esta manera, se evitaría que esos títulos se vuelquen al CCL.

El ministro volvió a expresar, en diálogo con Alejandro Fantino, su preocupación por la brecha cambiaria (hoy en el 116%) debido a "lo que genera sobre las expectativas de devaluación" pero remarcó que el CCL es un mercado pequeño (de u$s30 millones por día), que no afecta a las reservas y que "está divorciado de la economía real". "Argentina no es un país con un ingreso de u$s4.000 por habitante", acotó.

En ese sentido, Guzmán aclaró que la política respecto del dólar oficial va a seguir siendo la actual ya que un salto del tipo de cambio se traduciría en mayor inflación.

“Tenemos con qué evitar la devaluación. Los países devalúan cuando no tienen dólares, cuando tienen que pagar deuda externa, cuando importás mas de lo que exportás, o cuando no hay ningún control para que los pesos se vayan al dólar. Hoy tenemos reservas, no tenemos que pagar deuda externa, tenemos superávit comercial y control de capitales”, dijo el oriundo de La Plata en el canal América TV.

En cuanto a la inflación, que se encamina a cerrar el año 20 puntos por debajo de la de 2019, sostuvo que el objetivo es reducirla "tal que la baja sea consistente, que no haya vuelta atrás".

Por otra parte, en respuesta a los cuestionamientos por la falta de un plan económico, Guzmán aseguró que "todo se planea" pero mostró su pragmatismo a través de un paralelismo con el fútbol: "los jugadores se mueven, no se pueden definir acciones rígidas sobre qué vas a hacer en cada momento". "Lo que se define es una estrategia", aseveró.