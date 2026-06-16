Hace crecer tu ahorro en dólares: de qué trata el método del "día sin gasto"

Una estrategia muy simple propone modificar ciertos hábitos cotidianos y convertirlos en una reserva más sólida.

Esta estrategia de ahorro es eficaz y fácil de seguir.

En los últimos meses, la tarea de administrar mejor la plata disponible se convirtió en una costumbre muy difícil de llevar a cabo. A partir de esta realidad, surgieron distintas estrategias de ahorro que apuntan a reducir esos consumos innecesarios sin tener que alterar totalmente la rutina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Una de las propuestas que más popular se hizo en los últimos años es el método del "día sin gasto" , una técnica muy simple que ayuda a identificar las compras impulsivas y construir un hábito financiero más saludable . El objetivo principal consiste en destinar el dinero que no se usa a metas como formar un colchón de emergencia o comprar dólares.

Este método ayudó a muchos a salir de deudas.

El "día sin gasto" es una técnica de organización personal que consiste en elegir determinados días de la semana o del mes en los que no se hace ningún gasto extra . Durante esos momentos, solo se pueden hacer gastos previamente planificados y obligaciones indispensables.

La propuesta busca eliminar las compras innecesarias que suelen pasar desapercibidas, como el café comprado camino al trabajo, las aplicaciones de delivery, los antojos, las salidas improvisadas o las compras online que nacen del aburrimiento. Para que el sistema funcione, es fundamental establecer una diferencia entre las necesidades reales y los consumos evitables.

Entre los gastos permitidos se encuentran:

pago de alquiler o hipoteca

servicios esenciales

transporte para ir al trabajo

alimentos básicos organizados con anticipación

Pero por el otro lado, quedan afuera:

comidas en restaurantes

pedidos a domicilio

entradas para actividades recreativas

compras de ropa no necesarias

suscripciones adicionales

gastos digitales impulsivos

La lógica detrás de esta práctica es que la persona se obligue a vivir únicamente con lo que ya tiene en su casa. Además de generar un ahorro inmediato, este método permite revisar costumbres que muchas veces deterioran el presupuesto mensual sin que uno lo note.

Mujer ahorro dólar Este es uno de los mejores métodos de ahorro. Pexels

Los beneficios de esta planificación

Uno de los mayores aportes de esta estrategia es el desarrollo de una relación más consciente con el dinero. Al restringir ciertos consumos, la persona empieza a preguntarse si realmente necesita aquello que estaba a punto de comprar.

Además, el saber que un día determinado no habrá gastos obliga a organizar comidas, actividades y obligaciones con mayor anticipación. Los especialistas en finanzas personales también señalan beneficios psicológicos importantes:

Reducción de las compras impulsivas : muchas adquisiciones responden a emociones momentáneas y no a necesidades reales.

: muchas adquisiciones responden a emociones momentáneas y no a necesidades reales. Ahorro visible en poco tiempo : dos días sin gastos por semana pueden traducirse en un monto bastante considerable al finalizar el mes.

: dos días sin gastos por semana pueden traducirse en un monto bastante considerable al finalizar el mes. Mayor control sobre los gastos hormiga : aquellos pequeños gastos diarios se vuelven más evidentes al obligarse a no hacerlos.

: aquellos pequeños gastos diarios se vuelven más evidentes al obligarse a no hacerlos. Menor agotamiento mental : la decisión ya está tomada de antemano y evita esas negociaciones internas permanentes.

: la decisión ya está tomada de antemano y evita esas negociaciones internas permanentes. Construcción de una disciplina financiera: cada día cumplido fortalece la capacidad de sostener objetivos a largo plazo.

Algunas personas que implementaron este sistema como parte de un plan integral de saneamiento económico lograron reducir deudas importantes y modificar hábitos de consumo. El secreto no está únicamente en el dinero que no se gasta durante esas horas, sino en el cambio de comportamiento que aparece con el paso del tiempo.

Ahorro en dólares El método de ahorro más efectivo. Pexels

Cómo comenzar con este método de ahorro

Para empezar, no hay que contar con grandes conocimientos financieros ni herramientas sofisticadas, ya que la recomendación inicial consiste en avanzar de manera gradual. El primer paso es elegir un día fijo por semana, muchos optan por un miércoles o un jueves para evitar las tentaciones del fin de semana. Luego llega la etapa de organización previa:

preparar la comida el día anterior

revisar la heladera y la alacena

aprovechar ingredientes que estaban olvidados

planificar viáticos y actividades

También conviene eliminar estímulos que favorecen las compras impulsivas, muchos deciden desvincular sus tarjetas de las aplicaciones comerciales o dejar la billetera en casa cuando no sea indispensable. Además, muchos optan por caminar, leer un libro pendiente, compartir una película en casa o reunirse con amigos sin gastar dinero para ayudar a sostener la práctica sin sentirla como un sacrificio.