Emmanuel Macron respaldó a Pedro Sánchez por la crisis migratoria en Ceuta y ofreció cooperación fronteriza

El presidente de Francia expresó su apoyo al Gobierno de España frente al ingreso de inmigrantes y propuso reforzar la vigilancia de las fronteras con ayuda de la agencia europea Frontex.

Macron y Sánchez conversaron este viernes sobre la crisis migratoria en Ceuta y coordinaron medidas para fortalecer el control fronterizo.

El presidente francés, Emmanuel Macron , dialogó este viernes con su par español, Pedro Sánchez , para mostrarle su apoyo en medio de la crisis inmigratoria que atraviesa la ciudad de Ceuta. París propone cooperar e insistir en el recurso a la agencia europea Frontex, dedicada a la vigilancia de fronteras.

El mandatario se celebró así mismo por "la cooperación en marcha con Marruecos, q ue ya ha permitido hoy más de 40.000 retornos de Ceuta a Marruecos ". En la misma línea del cuidado de fronteras, Macron solicitó un refuerzo de los controles en las fronteras entre Francia y España " si debiera ser necesario ", según consignó EFE.

a primera ministra de Italia , Giorgia Meloni , anunció que analiza suspender la aplicación del espacio Schengen con España , una medida excepcional que restablecería controles fronterizos entre ambos países.

Face à la situation migratoire à Ceuta, j’ai été en contact avec le Président du gouvernement espagnol pour marquer notre solidarité et proposer toute aide nécessaire, y compris via Frontex. Je salue la coopération en cours avec le Maroc,…

La iniciativa surgió luego de que cerca de 2.000 migrantes marroquíes llegaran en apenas una semana al enclave español del norte de África , una situación que llevó a las autoridades ceutíes a declarar la emergencia humanitaria y social .

A través de sus redes sociales, Meloni calificó de alarmante la situación que atraviesa Ceuta y aseguró que la inmigración irregular representa un riesgo para toda la Unión Europea .

"Las imágenes que llegan desde Ceuta son impresionantes y demuestran, una vez más, que la inmigración clandestina fuera de control representa una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas", afirmó.

La mandataria explicó además que mantuvo una reunión con el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, para evaluar posibles medidas.

"Italia no se quedará de brazos cruzados. Estamos convocando a los organismos competentes, y al término de estas reuniones estamos preparados para intervenir también con instrumentos extraordinarios para defender las fronteras y la seguridad de los ciudadanos, como la suspensión del espacio Schengen con España", sostuvo.

Finalmente, reiteró la línea política de su gobierno respecto de la inmigración. "Sobre la inmigración clandestina no retrocederemos ni un milímetro: defender las fronteras, detener a los traficantes de seres humanos y garantizar repatriaciones efectivas seguirá siendo la línea de este gobierno", remarcó.