Las bolsas del mundo suben con fuerza con impulso de empresas tecnológicas y el petróleo se acerca a los u$s90 + Agregar ámbito en









Los mercados de Asia se disparan ante un alza récord de la bolsa de Seúl y Europa también cotiza en verde. El Nasdaq avanza en el premarket.

Las bolsas del mundo escalan este viernes.

Las bolsas del mundo operan con fuertes subas este viernes, impulsadas por un rally de acciones tecnológicas luego de datos alentadores en los balances empresariales. Los mercados de Asia lideran la escalada, Europa se tiñe de verde y Wall Street anticipa una jornada alcista. El petróleo avanza y se acerca a los u$s90 por barril.

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Los mercados asiáticos repuntan con fuerza junto a Wall Street el viernes, mientras que el maltrecho mercado surcoreano protagonizó una remontada sin precedentes, lo que aviva las esperanzas de que la reciente caída de las acciones relacionadas con la inteligencia artificial hubiera perdido fuerza.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a largo plazo se mantienen cerca de máximos de 19 años, mientras que los de corto plazo se moderan, lo que acentúa la pendiente de la curva a medida que crecen las dudas sobre la capacidad de la Reserva Federal para anclar las expectativas de inflación.

El índice de referencia surcoreano Kospi se disparó 17,9%, revirtiendo las fuertes pérdidas registradas a principios de semana. El Nikkei japonés avanzó 4%, y el índice de MSCI de acciones de Asia-Pacífico, que no incluye Japón, subía 6%.

Esto se produjo tras las fuertes subidas registradas el jueves por los gigantes de la IA, Microsoft y Amazon, lo que impulsó de forma generalizada a las acciones del sector de los chips, después de que los buenos resultados y las previsiones optimistas de ambas empresas disiparan las preocupaciones sobre el elevado gasto de capital.

"Tanto los resultados como la confianza del mercado se están recuperando ligeramente tras el movimiento realmente exagerado de principios de semana", dijo Fabien Yip, analista de mercado de IG. A pesar del repunte del viernes, el Kospi arrastra una caída de más del 22% en julio, lo que lo situaría en camino de registrar su mayor pérdida mensual desde 2008. Wall Street y las bolsas europeas En paralelo, el índice paneuropeo Euro Stoxx 50 sube 0,9%. En tanto, el IBEX español gana 0,7%; el DAX alemán, 0,6%; el CAC francés, 0,9%; y el FTSE 100 inglés, 0,3%. En tanto, en el premarket de Wall Street, los principales índices anticipan un cierre de semana con nuevos avances. El ponderador tecnológico Nasdaq lidera los incrementos, con un 1,1%. Asimismo, el S&P 500 trepa 0,4% y el industrial Dow Jones, 0,6%. El petróleo se acerca a los u$s90 Por su parte, el petróleo Brent, de referencia en Europa y Argentina, sube 1,5% hasta los u$s88,15 el barril. En tanto, el WTI, referencia en Estados Unidos, trepa 1,6% hasta los u$s84,93 por barril.