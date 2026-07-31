El Gobierno eliminó regulaciones para mejorar la competitividad del comercio exterior + Agregar ámbito en









Según el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el sistema generaba barreras a la entrada que limitaban la competencia y aumentaban los precios.

Federico Sturzenegger decretó una nueva desregulación en la economía.

El Gobierno eliminó esta jornada barreras regulatorias en torno a los servicios se practicaje y pilotaje, con el objetivo de reducir los costos logísticos del comercio exterior. La medida, impulsada por el Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, apunta a incrementar la competencia.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mediante el Decreto 690/2026, el Poder Ejecutivo aprobó un nuevo Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales del país. De acuerdo con el comunicado oficial, esta reforma "elimina requisitos considerados obsoletos, facilita el ingreso de nuevos prestadores al servicio de practicaje y establece que los prácticos podrán ser contratados libremente por los usuarios".

Además, la medida dispone que la Prefectura Naval Argentina mantendrá un registro abierto de profesionales habilitados, sin límites de cantidad, y que la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fijará tarifas máximas que incluirán todas las tareas propias del practicaje y pilotaje, evitando cargos adicionales no autorizados. En paralelo, las empresas deberán publicar periódicamente los precios de sus servicios y reportar información sobre las operaciones realizadas.

Una nueva desregulación de Federico Sturzenegger Sturzenegger cuestionó que "el sistema había montado barreras de entrada para los prestadores, reduciendo la competencia y escalando los precios". En ese sentido, agregó que "la Argentina necesita que sus ríos sean una autopista para el desarrollo, no un kiosco regulatorio".

La normativa flexibiliza además las condiciones para el transporte de prácticos, permitiendo utilizar embarcaciones comerciales que cumplan con los estándares de seguridad, e incorpora mecanismos para asegurar la continuidad del servicio ante situaciones excepcionales. También actualiza los criterios para la exención del uso obligatorio de prácticos y reconoce la experiencia de capitanes extranjeros con conocimiento de zona y dominio del idioma inglés, en línea con los estándares internacionales de navegación.

"Para acotar la necesidad de contratar un servicio innecesario también ampliamos las dimensiones de los buques a partir de los cuales es obligatorio contratar práctico y definimos áreas enteramente libres de la necesidad de contratarlos. También eliminamos la segmentación geográfica del mercado. Con el antiguo reglamento un mismo recorrido podía requerir un práctico para un tramo, otro para el siguiente y otro para ingresar al puerto. El resultado era que el usuario terminaba pagando una segmentación creada por la propia regulación", concluyó Sturzenegger.