Lacunza dio señales de cómo sería el plan económico de JxC e insistió con los peligros de la deuda en pesos

Lacunza recupera un planteo del diputado nacional Luciano Laspina en el que compara el esquema de deuda en pesos con un esquema Ponzi: "Le pago al que me prestó ayer con el que me presta hoy. Eso funciona mientras uno no quiera salirse del esquema, mientras todos sostengan la parodia. Tenes que pagar intereses más altos, generar condiciones mas atractivas, para que te presten y en el otro extremo tengo que reprimir que nadie salga".

El exministro sin embargo insistió en no definir si considera que la deuda es o no pagable. "Depende de las condiciones", señaló.

"La deuda en pesos creció. Me sorprendió que Emmanuel (Álvarez Agis) diga que la deuda en pesos no es un problema. La deuda en pesos creció en estos años a 108.000 millones de dólares entre el Tesoro y Banco Central y solo en el último año creció el equivalente a 46.000 millones de dólares. Si tuviéramos que pagar con dólares esa deuda", agregó.

Sin embargo, relativizó el volumen de la deuda, aunque criticó la velocidad de su crecimiento: "El stock puede ser pagable, pero esta dinámica no es sostenible. No acumulemos porque se vuelve inmanejable".

"Este Gobierno se pasó dos años y medio diciendo que la deuda en pesos no importa porque es en pesos, y en dos años y medio el ministro (por Martín Guzmán) se tuvo que ir porque en junio no le quisieron renovar, tuvo que emitir dos puntos del producto para pagar vencimientos de ese mes y se tuvo que ir", agregó sobre la corrida contra los instrumentos de deuda que ocurrió a mitad del año pasado.

"Vos le das a la maquinita hasta que se te desborda", sentenció sobre la emisión para hacer frente a los vencimientos y cuestionó que efectivamente Argentina este frente a un mercado financiero en pesos: "Argentina no tiene crédito en pesos, tiene pesos atrapados en un cepo con restricciones para salir, para que alguien le preste pesos a una tasa de 112% en Tasa Efectiva Anual. Así no vas a poder. Ese es el llamado público al Gobierno".

Por último, agregó: "Hay que cambiar el ritmo hoy. Acordar con bancos por las tasas usurarios o colocarle bonos al Banco Central o al ANSES, eso no es una estrategia de financiamiento, es ver como pateamos para adelante y que pague el siguiente".

Comunicado de Juntos por el Cambio

El exministro se diferenció del uso del término "bomba" porque "no le gustan los término bélicos" y dijo que él no es todo Juntos por el Cambio. Sin embargo, destacó: "Las palabras no son tan importantes como los hechos. Si vos tuvieras un esquema económico robusto, lo que dijera la oposición es irrelevante. Nunca sucede una crisis porque alguien diga una pavada".

Transición de 2019

Lacunza le respondió a los dichos del miércoles de Álvarez Agis en los que el exviceministro había reivindicado el rol del Frente de Todos y en particular del presidente Alberto Fernández cuando, luego de las PASO de agosto de 2019 el dólar saltó cerca de $20 en una semana. Álvarez Agis contó que el equipo económico de Cambiemos le había pedido a Fernández que los ayudara a frenar la corrida contra el dólar.

Sin embargo, Lacunza compartió otra versión de lo ocurrido.

"El Gobierno habló tres años de la herencia y ahora le quiere echar la culpa al otro porque dijo algo. Emmanuel dijo una versión un poco romántica de la transición de 2019", dijo el exministro y comentó que luego de que Cambiemos tuviera un mal desempeño en las PASO, Alberto Fernández dio un reportaje: "El viernes (23 de agosto de 2019) Alberto da un reportaje al Wall Street Journal donde dijo una serie de cosas, que estaban mal, después se reúne con el FMI y le dice que suspenda un giro que estaba pendiente", dijo en referencia al último giro que restaba de la deuda que había tomado el expresidente Mauricio Macri con el FMI por u$s45.000 millones.

"El Fondo salió de la reunión con Alberto muy desahuciado, no hubo desembolso y otra vez tuvimos corrida cambiaria. Ahí yo lo llame a Alberto con dos enunciados: 'probablemente la elección no la podamos revertir, pero hay dos bienes públicos que no podemos poner en riesgo que son los depósitos y las reservas. Tengo 16.000 millones de dólares de reservas, me gustaría dejar lo máximo posible, pero cada declaración de este tipo cuesta dos mil millones. Si van a ser ocho entrevistas así nos quedamos en cero", reveló Lacunza.

El exministro cuenta que después de esa conversación Fernández aseguró que el dólar a $60 era un buen valor y dijo que agregaría que los depósito en dólares no se iban a tocar: "Yo le dije que no hacía falta eso porque se parecía mucho a (el expresidente Eduardo) Duhalde en 2002".

Gestión de Massa

Respecto de las decisiones del actual ministro de Economía, Sergio Massa, comentó que no muestra una tendencia clara sobre la administración del Estado: "Los días pares hace un ajuste porque sino se le desborda todo, los días impares hace un desajuste, por ejemplo la moratoria previsional. No hay una trayectoria marcada por el Fondo. El Fondo dejó de ser un ancla de estabilidad. Las metas con el Fondo no se cumplen, ni una. Por ejemplo la fiscal, pusieron dólar soja para anticipar retenciones, postergaron los pagos de energía a CAMMESA", criticó, aunque destacó: "Es mejor que ocurra eso y no que el déficit se vaya a 5%".

Moratoria

Sobre el proyecto que impulsa el oficialismo para renovar la moratoria jubilatoria y que beneficiaría a unas 800.000 personas para que se puedan jubilar en los próximos dos años. también se puedan jubilar en los próximos dos años. La iniciativa, que ya cuenta con media sanción del Senado, establece un plan de pago de deuda previsional para las personas que no cuentan con aportes suficientes poder acceder a la jubilación.

"Si el gobierno te dice que administra la escasez y después te pone una moratoria previsional y se pregunta como vamos a pagar las jubilaciones. Yo me imagino que el ministro de Economía actual hace lo que puede, pero este sistema así va a terminar mal", señaló Lacunza al pasar.

Más adelante, consultado sobre su postura y la de Juntos por el Cambio respecto de la moratoria, aclaró: "Eso no lo paga el Gobierno. Lo pagan los 46 millones de argentinos. Tenemos 21 millones de cheques por mes. Está mal el razonamiento de 800.000 personas que se jubilarían, porque salen de la misma caja pública, lo pagan 46 millones de argentinos de los cuales 20 millones son pobres. Hay que priorizar, porque el Presupuesto es finito. Lo mismo con las paritarias de estatales".