Inflación, estabilización y deuda en pesos: las definiciones de Dal Poggetto sobre el 2023

La directora de Eco Go, Marina dal Poggetto, destacó este sábado que el ministro de Economía, Sergio Massa, no impulsa un programa de estabilización sino que intenta "llegar al otro lado", aunque destacó que consigue "algunos éxitos" frente a la dinámica inflacionaria. Subrayó además que los acuerdos de precios como programa inflacionario "no funcionan" y que deben ser parte de un programa de estabilización. Por último, defendió al exministro Martín Guzmán: "A Guzmán por la mitad de las cosas que está haciendo Massa lo cuelgan de la plaza pública. Cristina lo deja ser a Massa y la coalición no lo objeta".