Todos los fuegos: el factor silenciado para saber hacia dónde va el dólar (y la economía)

A no engañarse. La mirada se concentra, toda, en la evolución (o involución) de la cantidad de reservas que maneja el Banco Central. El dato que debe mencionarse no es sólo la venta de u$s 140 millones que la entidad resignó ayer, sino la enorme masa de importaciones que totalizó mayo, alrededor de u$s 7.500 millones.