Donald Trump anunció aranceles del 25% a autos europeos y profundizó la tensión con la Unión Europea

El presidente estadounidense confirmó la medida desde sus redes sociales. Acusó al bloque europeo de "no estar cumpliendo con el acuerdo comercial".

Donald Trump. Con el paso del tiempo en contra, y a pesar de su “enough is enough” a Netanyahu, parece querer boicotear su chance de salir medianamente intacto en las elecciones de mediotérmino (arrastrando tras de sí al gobierno Argentino).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que impondrá aranceles del 25% a la importación de automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea , en una decisión que volvió a tensar la relación con sus principales aliados.

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“Dado que la Unión Europea no está cumpliendo con el acuerdo comercial que acordamos plenamente, la próxima semana aumentaré los aranceles que se aplican a la Unión Europea por los automóviles y camiones que entran en Estados Unidos. El arancel se incrementará al 25 % ”, expresó el mandatario a través de su red social Truth.

La medida se inscribió en un contexto de creciente fricción política y económica entre Washington y las capitales europeas , en medio de diferencias por la guerra en Medio Oriente .

En los últimos días, Trump endureció su discurso contra distintos líderes del continente. Cuestionó al canciller alemán Friedrich Merz , a quien calificó como “totalmente ineficaz” por sus críticas a la guerra contra Irán, y amenazó con reducir la presencia militar estadounidense en Alemania , donde hay 36.400 efectivos desplegados.

También apuntó contra el primer ministro británico, Keir Starmer, con un tono personal: afirmó que “no es Winston Churchill” y deslizó la posibilidad de imponer nuevos aranceles a productos del Reino Unido.

Las tensiones no se limitaron al plano comercial. Desde el entorno del Departamento de Defensa se evaluaron posibles sanciones a países de la OTAN que, según Washington, no respaldaron sus operaciones militares.

Entre las opciones mencionadas aparecieron la suspensión de España dentro de la alianza y la revisión del reconocimiento estadounidense sobre las Islas Malvinas como territorio británico.

Preocupación en Europa

Las declaraciones encendieron alarmas en las cancillerías europeas. “Es inquietante, por lo menos”, admitió un diplomático, que reconoció que el bloque se preparó para distintos escenarios.

Otro funcionario recordó la estrategia adoptada por la excanciller Angela Merkel durante el primer mandato de Trump: evitar respuestas inmediatas y sostener posiciones firmes sin escalar el conflicto. “No hay que reaccionar de inmediato, hay que dejar que pase la tormenta”, sostuvo.

Incluso los intentos de acercamiento fallaron. “Todos los que lo intentaron recibieron su merecida lluvia de insultos”, señaló otra fuente diplomática, al reconocer que ni la confrontación ni la adulación lograron moderar la postura del mandatario.

Tarjeta azul union europea.jpg La Unión Europea y EEUU tensionaron sus relaciones. Archivo

Un vínculo deteriorado por decisiones previas

El anuncio de los nuevos aranceles se sumó a una serie de medidas que ya habían debilitado la relación entre Estados Unidos y Europa. Durante el último año, Trump impulsó políticas como el aumento de tarifas comerciales, el recorte de ayuda a Ucrania y su intención de adquirir Groenlandia.

En ese contexto, líderes como Keir Starmer, Friedrich Merz y la primera ministra italiana Giorgia Meloni intentaron recomponer el vínculo mediante acuerdos y gestos diplomáticos, aunque volvieron a quedar bajo presión tras el inicio del conflicto con Irán.

Ni siquiera el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, logró evitar las críticas del presidente estadounidense durante un reciente encuentro en la Casa Blanca.

Divisiones internas en EEUU

El enfoque de Trump también generó cuestionamientos dentro de su propio espacio político. El legislador republicano Don Bacon advirtió que los ataques a los aliados podrían resultar contraproducentes.

“Los continuos ataques contra los aliados de la OTAN son contraproducentes y los comentarios hieren a los estadounidenses”, escribió, y destacó la importancia estratégica de las bases militares en Alemania: “Nos estamos disparando en el pie”.

De este modo, la decisión de aplicar aranceles del 25% a los vehículos europeos no solo impactó en el comercio internacional, sino que volvió a exponer la fragilidad de la relación entre Estados Unidos y Europa en un escenario global cada vez más inestable.