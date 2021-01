Estiman derrumbe recaudatorio del impuesto País para este año

El resultado de la primer variable importante que arrojó 2020, trajo una certeza para la situación fiscal del Gobierno. Según los datos de la recaudación impositiva del ejercicio anterior, los ingresos subieron un 32% el año pasado contra el 36% de inflación que se espera para 2020. Si bien el porcentaje está abajo, no lo está tanto como promediaba durante el período y terminó superando el IPC en los últimos cuatro meses del año con lo que se supone que en 2021 mejorará. Sin embargo, al menos en uno de los capítulos, hay una buena noticia y una preocupación. Según los datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (País), en su primer año de vida aportó unos $134.971 millones. Es dinero absolutamente libre para el Gobierno, que además no tiene comparación contra 2019 cuanto el tributo no existía. Es un dinero importante, pero con una trayectoria del tributo en dos etapas bien diferenciadas: antes o después del 15 de septiembre; día en que comenzaron las restricciones al acceso al dólar ahorro.