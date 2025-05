Impuestos: cuánto debería cobrar cada provincia de IVA si Nación federaliza el tributo

Para los gobernadores, la propuesta de la administración nacional de pasarles una parte del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a las provincias en el marco de una redefinición total de la relación fiscal, no existe todavía. Consideran que el anticipo que hizo el ministro de Economía, Luis Caputo, hace ya un par de semanas, no pasa por ahora de un anuncio mediático. En términos reales, la Casa Rosada todavía no puso todavía ningún papel sobre la mesa para analizar.