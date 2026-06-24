Industria: estiman una mejora en mayo, que sugiere un "cambio de tendencia"

La consultora Orlando Ferreres calculó un incremento del 1,3% en la producción industrial. El dato no coincide con lo que habían arrojado informes de FIEL y la UIA.

La industria mejoró 1,3% mensual en mayo , según el relevamiento de la consultora Orlando Ferreres & Asociados , aunque siguió arrojando variaciones negativas en términos anuales. La entidad advirtió que esto podría significar un "cambio de tendencia" en el sector.

A partir de este avance, la serie desestacionalizada del Índice de Producción Industrial (IPI) de Ferreres se posicionó en su nivel más alto desde septiembre de 2025 . "Luego de alternar subas y bajas durante 2026, el nivel de mayo queda como el más alto del año para la industria, y sugiere que el piso puede haber quedado atrás ", sostuvo la consultora en un informe publicado este miércoles.

Aun así, vale aclarar que, respecto de mayo de 2025 el IPI se contrajo 0,3% . El citado trabajo hizo énfasis en que la dinámica al interior de la industria "sigue siendo muy heterogénea , con algunos sectores muy rezagados y otros pujantes".

El rubro que más cayó en el último año fue Maquinaria y equipo (-14,6%) , que incluye a la industria automotriz y la fabricación de maquinaria agrícola y electrodomésticos. Detrás le siguieron el sector textil (-13%), el de plásticos (-9,8%) y el de tabaco (-9,1%). En el otro extremo, resaltó el incremento en la producción de la refinación de petróleo (+10,9%) .

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Pese al repunte de mayo, en el acumulado de 2026 el IPI sigue 2,3% por debajo del nivel observado en el mismo período de 2025. "Hacia adelante esperamos que la mejora de los datos macro que se están comenzando a ver repercuta en una recuperación de la demanda interna, motorizando el avance de las manufacturas", avizoró Ferreres.

Las estimaciones privadas sobre la industria no llegan a un consenso

Más cauta es la estimación de la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL). Si bien el cálculo de la variación interanual de mayo fue similar al de Ferreres (-2%), en términos desestacionalizados reportó una caída de 0,6%, aunque para el acumulado de 2026 la merma es de solo 0,6%, ya que en los meses anteriores esta institución había relevado una mejor performance manufacturera.

FIEL sostuvo que "las señales que indican que la industria se encontraría transitando una nueva fase de recuperación han mostrado un ligero debilitamiento", aunque "en el trimestre marzo-mayo se registró una ligera mejora de la difusión de la recuperación". De todos modos, focalizó en la heterogeneidad sectorial, ya que "cerca del 40% de la industria continúa mostrando una caída en la comparación interanual".

"Se delinea una divergencia en los desempeños sectoriales, con mejores registros de producción para los vinculados a energía, minería y agro, los que a su vez traccionan sobre algunos intermedios segmentos de la siderurgia y bienes de capital –al interior de la metalmecánica-, mientras que otros muestran rezagos en un escenario de mayor competencia y debilidad de la demanda", profundizaron.

Más pesimista fue el centro de estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA), al estimar una contracción mensual del 0,8% en mayo, y un declive interanual del 5%, a partir de los primeros datos adelantados. Las caídas mensuales más importantes reflejadas por el informe de la UIA fueron las verificadas en el patentamiento de la maquinaria industrial (-11,2%), las exportaciones hacia Brasil (-7,6%) y la liquidación de divisas agroindustriales (-6,2%). Por el contrario, hubo subas en los despachos de cemento (+3,5%) y en la producción de autos (+2,2%).