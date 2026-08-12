Mejoran las expectativas de las pymes, pero aún no ven condiciones para invertir

La confianza empresarial mejoró casi 3 puntos en el segundo trimestre, aunque la disposición a invertir sigue débil. La industria manufacturera saltó más de 10 p.p., en parte por un factor estacional. Ambos indicadores siguen por debajo de 2025.

La confianza empresarial subió 2,7 puntos porcentuales (p.p.), hasta los 43 puntos, en el segundo trimestre de 2026 frente al primero , según datos de la Fundación Observatorio Pyme . Aunque aún muestra una baja interanual de 4,5 p.p. , el indicador refleja una mejora respecto del comienzo del año. Se trata de un dato que promedia la evaluación de los empresarios sobre sus compañías, el sector y el país, su rentabilidad esperada y la disposición a invertir .

En tanto, la industria manufacturera registró un avance aún más pronunciado, de 10,3 p.p., y se ubicó en 44,3 unidades , mientras que quedó apenas 0,7 p.p. por debajo del nivel del año pasado . Aquí, los empresarios sintetizan las decisiones de compras, producción e inventarios , que se ajustan antes de que el cambio se refleje en las estadísticas cuantitativas.

Ambos resultados muestran una recuperación de las expectativas y de la industria manufacturera respecto del comienzo de año , pero aún no permiten hablar de una reactivación consolidada de las expectativas ni del entramado productivo .

"La confianza empresaria antecede a la decisión: lo que el empresario espera de su empresa, de su sector y del país condiciona, en el corto plazo, cuánto produce, cuánto contrata y cuánto invierte. Medirla de forma sistemática y comparable permite anticipar esas decisiones antes de que aparezcan en las estadísticas de actividad", destaca el informe.

Las condiciones actuales avanzaron levemente hasta los 32,2 puntos (+2 p.p.) , aunque permanecen muy por debajo de 50. En cambio, las expectativas a futuro avanzaron hasta los 52,1 puntos (+3,8 p.p.) y volvieron a superar el umbral de 50 . La brecha entre ambas dimensiones es de 19,8 puntos .

La excepción es el momento para invertir, el único componente que retrocedió en el trimestre, hasta 34,6 puntos (-1,7 p.p.). Esto indica que la mejora del clima todavía no se traduce en una mayor disposición a invertir en maquinaria y equipo.

Esto también se relaciona con una industria que utiliza solo el 58,4% de su capacidad instalada, lo que implica que mantiene más del 40% de capacidad ociosa.

Industria manufacturera: qué pasó con los pedidos, la producción y el empleo

El umbral neutral del indicador de la industria manufacturera se ubica en 50 puntos: por encima de ese nivel hay expansión y, por debajo, contracción. En el segundo trimestre, los cinco componentes que integran el PMI-PyME permanecieron por debajo de esa frontera.

"El rebote es consistente con el patrón estacional de este trimestre, que entre 2023 y 2025 promedió +7,7 puntos (3 casos)", destaca el informe.

El componente que mide la cartera de pedidos se ubicó en 42,6 puntos y funciona como una señal anticipada de la demanda que enfrentan las empresas. La producción, por su parte, alcanzó los 45,4 puntos, también en terreno contractivo. A su vez, el empleo permaneció debajo del umbral expansivo, con 44,7 puntos, lo que refleja que aún hay más empresas que reducen personal que aquellas que incorporan trabajadores.

Otro de los componentes fue el tiempo de entrega de los proveedores, que alcanzó los 48,9 puntos. La metodología del PMI considera que un alargamiento de los plazos puede ser una señal expansiva cuando responde a una mayor presión de la demanda sobre la cadena de abastecimiento.

Por último, el stock de insumos se ubicó en apenas 39,4 puntos, el valor más bajo entre los componentes. Esta variable permite aproximar las decisiones anticipadas de compra de las empresas.