Industria: el uso de capacidad instalada trepó a casi el 60%, pese a caída de la producción + Agregar ámbito en









Cinco sectores se ubicaron por encima de la medición general, siete lo hicieron por debajo. Los sectores con mayor nivel de uso fueron refinación de petróleo e industrias metálicas.

Fuerte disparidad de sectores en el índice que mide el uso de la capacidad instalada.

Durante abril sucedió un fenómeno que no es común: mientras que el índice de producción industrial manufacturero cayó 2,8% respecto a igual mes de 2025, el uso de la capacidad instalada de la industria subió al 59,9%, por encima de la medición interanual y marcando un máximo en seis meses. La disparidad de sectores marcó el pulso del índice con Refinación de petróleo que alcanza el 86,8%, mientras que textil se establece en el 42,4%.

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image Así mientras cinco sectores se ubicaron por encima de la medición general, siete lo hicieron por debajo. Los sectores con mayor nivel de uso fueron: Refinación de petróleo con el 86,8%, Industrias metálicas básicas con el 73,4% y Sustancias y productos químicos que alcanzó 69,9% En contraste, siguen mostrando bajos niveles: Textiles (42,4%), Caucho y plástico (42,4%), Metalmecánica (sin automotriz) (42,7%) y Automotriz (46,5%).

La industria utiliza prácticamente la misma capacidad que hace un año, aunque todavía se mantiene muy por debajo de los niveles observados entre 2021 y 2023.

Según informó el INDEC, la principal incidencia positiva se observó en la elaboración de sustancias y productos químicos, que mostraron un nivel de utilización de la capacidad instalada de 69,9%, superior al del mismo mes del año anterior (59%).

Cabe recordar que, en el mismo mes del año anterior, la actividad del polo petroquímico de Bahía Blanca estuvo afectada por los efectos de las inundaciones que sufrió la localidad en marzo de 2025, y que provocaron la falta de suministro de gas natural a las principales plantas petroquímicas.

Caso contrario, la industria metalmecánica excepto automotores fue principal incidencia negativa, presentó en abril un nivel de utilización de la capacidad instalada de 42,7%, inferior al registrado en abril de 2025 (49,3%), relacionado principalmente con los menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y de aparatos de uso doméstico. Según datos del IPI manufacturero, la fabricación de maquinaria agropecuaria presenta una disminución interanual de 29,7%, mientras que la fabricación de aparatos de uso doméstico registra una caída de 26,9% para la misma comparación

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