Corea del Sur desplegará un fondo de u$s3.500 millones para potenciar industria de chips

Los fondos apoyarán materiales, componentes, equipos y empresas "fabless" del sector. Desde el Ejecutivo surcoreano comunicaron otro fondo especial del mismo monto en financiación comercial para los proveedores.

Corea del Sur lanzará un fondo de u$s3.500 millones para impulsar su industria de semiconductores.

Corea del Sur desplegará un fondo de 5 billones de wones (unos u$s3.520 millones) enfocado en impulsar la industria de semiconductores. Los recursos estarán destinados a materiales, componentes, equipos y empresas "fabless" prometedoras en el sector ‌de los chips, según un portavoz de la Presidencia.

Además, el gobierno surcoreano también proporcionará otros 5 billones de wones en financiación comercial para los proveedores, según declaró el jefe de gabinete presidencial, Kang Hoon-sik, en una rueda de prensa.

Estas medidas forman parte de la iniciativa del megaproyecto de chips presentado en junio por la administración de Lee, un programa que proyecta inversiones superiores a los u$s576.000 millones por parte de gigantes como Samsung Electronics y SK Hynix, en alianza con proveedores y gobiernos locales, destinadas al desarrollo de nuevas plantas de fabricación.

Kang indicó que "el Gobierno creará un nuevo fondo para semiconductores por valor de unos 5 billones de wones, centrado en empresas prometedoras de materiales, componentes y equipos, así como en empresas sin planta de fabricación".

El jefe de gabinete presidencial aseguró también que el gobierno pondrá en ‌marcha un programa de 1 billón de wones, con una duración de 10 años , para apoyar la cooperación entre las grandes empresas y los proveedores más pequeños en el desarrollo, las pruebas y la producción de semiconductores.

La industria de chips, entre la política y la tecnología

Del mismo modo, Kang afirmó que intentará que el Parlamento apruebe, antes de que termine el año, una Ley de Zonas Megaespeciales para agilizar la concesión de ‌permisos, las evaluaciones medioambientales y la construcción de infraestructuras.

Se busca agilizar la construcción de infraestructuras y el desarrollo de polos industriales.

Durante sus palabras de apertura previas al encuentro del lunes, que contó con la participación de altos directivos de Samsung Electronics y SK, el presidente Lee Jae Myung urgió al Ministerio de Defensa a trasladar las operaciones de la base aérea militar de Gwangju para mediados de 2028, una medida orientada a agilizar la construcción del nuevo polo industrial de semiconductores.

El Ejecutivo declaró este predio de 8,3 millones de metros cuadrados como postulante a complejo industrial nacional, con la meta de finalizar la reubicación y el despliegue provisional de las dependencias militares durante el segundo semestre de 2028.