Beatriz Nieto: "Tenemos una oportunidad única para posicionar a Argentina primera en el mundo"

La directora de Soluciones Industriales de Dow para Región Sur, se refirió al potencial del país en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Innovación e Inteligencia Artificial.

La directora de Soluciones Industriales de Dow para Región Sur, Beatriz Nieto, destacó el potencial argentino en la agenda global.

La directora de Soluciones Industriales de Dow para Región Sur, Beatriz Nieto , se refirió al potencial de Argentina durante su participación en el segundo panel de Ámbito Debate sobre Innovación e Inteligencia Artificial ( IA ), moderado por la periodista especializada en economía de Ámbito, Nazarena Lomagno .

Nieto, con más de 25 años de trayectoria en empresas del sector, mencionó a Dow como “una de las empresas más relevantes del país, con más de 60 años de presencia en Bahía Blanca y más de 125 en el mundo”.

“ El 75% de lo que vendemos en Dow en la región se fabrica en el polo industrial en Bahía Blanca . No solo tenemos capacidad para abastecernos internamente, sino que tenemos exportación a la región y Europa”, valoró.

“Otros de los productos sí son importados porque no tenemos las mismas capacidades industriales. Es muy amplio nuestro portafolio de productos y tratamos de que cada fábrica sea competitiva, por eso tenemos algunos polos específicos y lo que hacemos es la mejor mezcla de las producciones”, agregó.

De cara al futuro, Nieto consideró que “ Argentina tiene una combinación de excelencia, con recursos naturales y recursos humanos con alta capacidad técnica ”, por lo que planteó: “ Tenemos una oportunidad única para poner en valor ese potencial y lograr que se transforme en exportaciones, competitividad y posicionar a Argentina primera en el mundo ”.

A su vez, indicó que “estamos frente a un desafío global muy importante con los alimentos y la transición energética en agenda” y contrapuso: “Argentina tiene minerales, con una de las fuentes de litio más importantes a nivel global; con Vaca Muerta, uno de los reservorios de gas y petróleo más grandes del planeta; y recursos naturales en el agro, donde somos uno de los exportadores mundiales de productos primarios”.

“Ahí entra Dow, que combina ciencia, tecnología e innovación y podemos aportar mejoras para ser más eficientes. La oportunidad es poder acompañar a nuestros clientes y a estas industrias a que tengan producción en escala, sean competitivos y tengamos procesos sostenibles en el tiempo, para cada vez poder brindar mejor competitividad a las empresas”, resaltó.

La inteligencia artificial como palanca de la innovación

Nieto apuntó que la innovación “no siempre es construir algo desde cero o reinventar la rueda, porque siempre hay un conocimiento previo y justamente nosotros trabajamos con esa base”.

“Hoy estamos viendo una transición que para muchas personas es silenciosa, pero para los que estamos en la industria es inmensa. Pasar de un reservorio convencional a uno como los de Vaca Muerta, es un cambio disruptivo de tecnología que nos obliga e incentiva a ayudar a los clientes y poder trabajar cada muestra, que a veces tienen que ser trasladadas como un corazón, rápidamente y en avión”, indicó.

Sobre el proceso, expresó que “ahí se cruza muchas veces la IA” y explicó: “Con técnicas más tradicionales tardarías años y hoy metés todo el paquete de aprendizaje y apretás un botón y probablemente ya tengas una previa en la formulación que necesitamos para luego lograr el producto que finalmente ayude a que ese petróleo y gas salga en especificación y después de toda la cadena llegue a tu casa”.

En síntesis, manifestó que la innovación “se acelera tremendamente con la IA”, pero aclaró: “Es algo que viene a ayudar al ser humano. Tenemos que apalancarnos en eso y no tenerle miedo en absoluto”.

Argentina y sus sectores estratégicos

Con la experiencia como referente de una compañía global, Nieto consideró que “Argentina es tremendamente relevante” y llamó a tener en cuenta que “combina elementos valiosísimos”, en alusión a “los recursos naturales, las capacidades técnicas y las industrias de escala”.

“Estamos haciendo foco en ayudar a segmentos estratégicos del país. La industria del litio, del cobre, donde también se está empezando a trabajar y tenemos que garantizar que esos procesos sean eficientes y se utilicen de manera sostenible, con el menor impacto posible en cada extracción”, reveló.

Y agregó: “Al mismo tiempo vemos al país teniendo que progresar fuertemente en el mercado del agro. Hoy tenés drones inyectando los plaguicidas y eso no se veía antes. Tenés que generar nuevas combinaciones para ayudar al productor, que exporta a nivel global”.

“Tenemos una plena confianza en el potencial enorme que tiene Argentina y esta planta petroquímica está ansiosa por seguir alimentándose con todas las grandes inversiones que se están haciendo en el sur y de las que somos partes”, afirmó.

Los data centers y el potencial a futuro

Nieto recordó que uno de los grandes llamadores de inversión son los data center, que además “proporcionan soporte para que la IA nos ayude a producir mejor y generar un bienestar”.

Sobre el rol de Dow, repasó: “Tenemos productos especiales para poder mantenerlos en la temperatura adecuada y no necesariamente hay que usar agua para enfriarlos”.

En paralelo, se mostró “muy positiva” con el futuro del país, aunque planteó: “La expectativa es que todo lo que estamos invirtiendo y poniendo foco en agro, minería y energía, tenga pronto un impacto real tangible. Queremos verlo ya”.