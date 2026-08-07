Tras la polémica con la UIA, Luis Caputo negó haber insultado a los industriales: "Jamás les dije tarados"

El ministro de Economía aseguró que su expresión estaba dirigida a quienes defienden el modelo económico anterior. José Luis Daza respaldó sus argumentos y afirmó que el Gobierno busca una industria “eficiente, competitiva y dinámica”.

Luis Caputo afirmó que sus críticas apuntaron contra los defensores del modelo económico anterior y no contra los industriales.

El ministro de Economía, Luis Caputo , salió a responder este viernes a las críticas que recibió por haber utilizado la palabra “tarados” durante una exposición en la que cuestionó las políticas proteccionistas aplicadas en los últimos años.

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Luego de que representantes de la industria rechazaran sus declaraciones, el funcionario aseguró que el insulto no estuvo dirigido contra los empresarios del sector , sino contra quienes reivindican el modelo económico anterior.

“ Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior, que lo único que hizo crecer fue el déficit y, con ello, la inflación y la pobreza ”, escribió Caputo en sus redes sociales.

La aclaración llegó después de la respuesta del presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini , quien consideró que las expresiones del ministro no contribuían al diálogo necesario entre el Gobierno y el sector productivo. También se sumaron cuestionamientos de empresarios textiles y representantes de pequeñas y medianas empresas.

Es exactamente como dice @JoseLuisDazaAR . Jamás dije tarados a los industriales, sino a los que defienden el modelo anterior que lo único que hizo crecer fue el déficit, y con ello, la inflación y la pobreza. https://t.co/bUy7i2ObRk

La controversia se originó durante una exposición de Caputo ante la Cámara de Agentes de Bolsa , donde defendió el programa económico del Gobierno y respondió a quienes atribuyen a la apertura comercial las dificultades que atraviesan algunas actividades.

El ministro afirmó que el crecimiento de sectores generadores de divisas, como la energía, la minería, el agro y la economía del conocimiento, terminará beneficiando al resto de la economía. En ese contexto, cuestionó los resultados obtenidos por la industria durante los gobiernos anteriores.

Según planteó, la actividad industrial cayó alrededor de un 10% pese a haber contado con protección comercial, tarifas subsidiadas y otras herramientas de asistencia estatal. Además, sostuvo que esos beneficios fueron financiados por consumidores que debían pagar precios considerablemente superiores a los internacionales.

“A pesar de que la gente pagaba el doble o cuatro veces lo que valía y de que se subsidiaba la energía, la industria cayó 10%”, expresó.

A continuación pronunció la frase que provocó el rechazo empresarial: “Para todos los tarados que hablan de la industria: el comercio también cayó, la construcción también cayó en estos 12 años y eso que se gastaron 15 puntos del producto en obra pública”.

La respuesta de la UIA y las pymes

Las declaraciones generaron una reacción inmediata dentro del sector industrial. Rappallini sostuvo que “no son declaraciones felices” y advirtió que ese tipo de expresiones no ayuda a construir el diálogo necesario para impulsar el desarrollo productivo.

También cuestionaron al ministro representantes de la industria textil y de las pymes, quienes señalaron que sus palabras reflejaban un desconocimiento de la situación que atraviesan las empresas.

Frente a esas críticas, el secretario de Política Económica, José Luis Daza, publicó una extensa defensa de la posición del titular del Palacio de Hacienda.

José Luis Daza respaldó al ministro

Daza sostuvo que entre 2012 y 2023 la Argentina aplicó medidas proteccionistas que castigaron al conjunto de la economía, especialmente al campo y a los consumidores, con el argumento de favorecer a la industria.

“El país se aisló del mundo y distorsionó completamente el sistema de precios con subsidios, impuestos y un conjunto de políticas que generaron déficits, inflación, brecha cambiaria y estancamiento”, afirmó.

De acuerdo con el funcionario, durante ese período la producción industrial retrocedió un 9,6%, pese a las políticas implementadas para sostenerla.

Daza también le respondió directamente al presidente de la UIA. “Lo que dijo Toto no es un argumento en contra de la industria. Es un argumento en contra de quienes sostienen que ese modelo era una política proindustria”, señaló.

Finalmente, aseguró que el equipo económico pretende promover “una industria eficiente, competitiva y dinámica, que crezca aprovechando sus ventajas comparativas y las oportunidades que ofrece el mundo”.