La industria, en recuperación pero con suba de costos

El estudio añade que “la producción del sector metalúrgico continúa experimentando una desaceleración de la contracción”. En agosto presentó una baja del 2,1% interanual, con un acumulado de 16,3% en lo que va del año. Respecto del peor momento de la pandemia, en abril, la recuperación es del 49% indica el estudio aunque sigue 2,4% abajo, en relación a febrero, último mes en que se operó de manera normal. Por lógica, la cantidad de empresas que ve mejoras de producción en los próximos meses tiende a subir en la medida en que se va abriendo cada vez más las actividades por flexibilización de las condiciones de la cuarentena.

Pero las persistente brecha entre el tipo de cambio oficial y el blue, y las diferentes versiones financieras, están impactando de manera negativa en los costos. Una fuente del sector indicó que en promedio, las materias primas para la industria están subiendo entre 4% y 5% en dólares. El ajuste viene por dos vías. Por un lado, hay algunos proveedores que restringen la oferta, a la espera de que haya alguna alteración en el tipo de cambio, o la otra es un aumento de precios en función de las expectativas del costo de reposición.

Pedro Cascales, vocero de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) explicó que “hay algunos proveedores que no distribuyen listas, y eso tendría que ver con temor a no poder importar”. El empresario pyme consideró que “lo que estamos viendo es un aumento de costos siguiendo la inflación”.

Según un estudio de la Fundación Observatorio Pyme, el problema con mayor difusión el incremento de los precios de las materias primas (68%), que desplazó del primer lugar al problema de la caída de las ventas (57%)”. En tercer lugar de difusión, se sitúa el retraso en el pago de los clientes (55%). “El incremento de los precios de las materias primas se explica, en buena parte, por el ritmo de devaluación del peso”, dice el último reporte de FOP.

Por el lado de las ventas, la industria enfrenta una caída general de la demanda como producto de las medidas de aislamiento contra el coronavirus. Para el Instituto de Trabajo y Economía de la Fundación Germán Abdala, en “agosto se llegó a un techo de recuperación económica”. Desde el ITyE apuntaron a que durante agosto, la economía se retrajo 9,3% respecto del mismo período de 2019, de acuerdo con datos propios, lo cual obedecería a que “la demanda continua muy apática”.

En cambio, el economista Daniel Schteingart, director del Centro de Estudios para la Producción (CEPXXI) que depende del Ministerio de Desarrollo Productivo, cree que la actividad se ubica ya en niveles de prepandemia. Afirma que en las últimas cuatro semanas, la actividad industrial según el indicador construido a partir del consumo de energía, “fue 0,7% superior al del mismo período de 2019”.