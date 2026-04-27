La industria de China aumentó sus ganancias empresarias a pesar de la guerra en Medio Oriente + Seguir en









Los datos oficiales mostraron que las ganas industriales crecieron a su mejor ritmo en seis meses. Sin embargo, el riesgo de un impacto de la guerra sobre el entramado productivo chino sigue latente.

La crisis de Medio Oriente incrementó la incertidumbre sobre la demanda mundial y las cadenas de suministro, en particular las vinculadas a la energía.

China sigue sumando datos que confirman que pudo sortear el primer shock global que causó la guerra en Medio Oriente. Los beneficios de las empresas industriales aumentaron a su nivel más alto en seis meses. De todas maneras, se espera que hacia delante el impacto de la guerra se haga sentir sobre la segunda economía más grande del mundo.

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Las exportaciones habían flaqueado en marzo, mientras las ventas minoristas y la producción industrial mostraron signos de desaceleración. Según datos publicados el lunes por la Oficina Nacional de Estadística, los beneficios de las empresas industriales aumentaron un 15,8% interanual en marzo, tras el incremento del 15,2% entre enero y febrero.

En el primer trimestre, los beneficios industriales crecieron un 15,5% interanual, gracias a la aceleración del crecimiento económico hasta el 5%, después de haber alcanzado su nivel más bajo en tres años en el trimestre anterior.

Las cifras apuntan a una divergencia cada vez más creciente en la economía del país asiático. Los sectores orientados al consumidor siguen enfrentando dificultades. Por ejemplo, el fabricante de licores premium Kweichow Moutai reportó un desempeño moderado, ya que la persistente debilidad de la demanda interna afectó los precios y los volúmenes de venta.

Sin embargo, los sectores de la economía vinculados a la inteligencia artificial muestran dinanismo, como el de Shannon Semiconductor, que multiplicó por 79 sus ganancias netas en el primer trimestre gracias a la fuerte demanda de productos electrónicos relacionados con la IA. INDUSTRIA CHINA Esa situación podría afectar también a Argentina si el escenario se agrava. El impacto de la guerra en China Es en este sentido que la volatilidad internacional está aumentando la presión. "Existen muchas incertidumbres en el entorno externo, y la contradicción entre una fuerte oferta interna y una demanda débil aún debe resolverse", declaró en el comunicado oficial, Yu Weining, estadístico de la NBS. La crisis de Medio Oriente incrementó la incertidumbre sobre la demanda mundial y las cadenas de suministro, en particular las vinculadas a la energía, amenazan con erosionar los márgenes de los fabricantes chinos, que ya se enfrentan a pedidos débiles y a un gasto en retroceso por parte de hogares y empresas. Esa situación podría afectar también a Argentina si el escenario se agrava. Ya que los expertos explicaron que una desaceleración de la economía del gobierno de Xi Jinping se traduciría no solo en una menor demanda de materias primas por parte de China, entre las que se incluyen las exportaciones agropecuarias, sino en una caída en los precios internacionales de esas commodities.

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