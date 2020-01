Inédito: 2.600.000 personas compraron dólares en diciembre

En el mes, las compras netas por parte de las personas humanas crecieron 88,4% mensual a u$s703 millones, aunque en comparación con octubre, cuando se impuso el cepo hard, se registró una merma del 84%. El aumento respondió principalmente a las mayores compras netas de billetes, que totalizaron u$s330 millones, dada la adquisición bruta de u$s 460 millones y las ventas por u$s 130 millones.

La mayor demanda de diciembre contra noviembre respondió a un fenómeno estacional, que surge a partir del cobro del aguinaldo, sumado a la necesidad de dólares para gastar en vacaciones. Pero ésta se encuentra limitada artificialmente por las restricciones a la compra de dólares de hasta u$s200 mensuales, impuesta el pasado 27 de octubre, tras las elecciones presidenciales. Vale recordar que desde las PASO comenzó un período de fuerte dolarización de las carteras, luego de la amplia victoria de Alberto Fernández, por los temores a un eventual default, lo que implicó una demanda de unos u$s215 millones diarios, aproximadamente.

La compra bruta de billetes per cápita se ubicó en u$s 178, mientras que las ventas ascendieron a u$s 400. Gran parte de las mismas fueron explicadas por la necesidad de pesos para cubrir eventuales gastos de fin de mes/año, pero también por la dolarización observada entre las PASO y las elecciones de octubre, que en algunos casos fue excesiva. Los movimientos de los individuos relacionados con servicios totalizaron egresos netos por u$s 363 millones, destacándose los egresos por “Viajes y otros pagos con tarjetas” por u$s 388 millones, mostrando un aumento interanual del 24%.

Es importante destacar que el pasado 23 de diciembre, el gobierno incorporó el impuesto PAIS. El “recargo” del 30% implica un efecto ingreso para aquellas personas que quieran adquirir dólares a través del mercado de cambios, lo que se podría traducir en una caída en el monto promedio de compra, dado que el valor del dólar turista se ubica por encima de los $80. Un efecto que podría impedir la caída es que los argentinos, en medio de la incertidumbre, suelen volcarse por la moneda estadounidense para, al menos, mantener el poder adquisitivo, ya que la se considera un activo “seguro”.

Otro punto a tener en cuenta son las cotizaciones que se operan en los mercados alternativos de dólar, tanto en el segmento paralelo como en el bursátil. En el caso del blue, éste se encuentra operando por debajo del “Solidario” (ver pág. 3). Lo mismo ocurre con el “contado con liqui” y el Bolsa/MEP que, a pesar de que en las últimas semanas se fueron acoplando al dólar que contabiliza el impuesto del 30%, todavía operan por debajo del mismo, ofreciendo algunas oportunidades. Lo que ocurre con estos mercados es que es más difícil contabilizar los volúmenes que se están operando, lo que complica al momento de generar estadística de cómo fue la dolarización efectiva, considerando también que la Argentina es un país con casi un 40% de informalidad.