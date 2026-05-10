Cuánto sale trasladarse por Kansas City para el Mundial 2026: precios y detalles de los abonos de transporte

La ciudad está preparada para recibir a los fanáticos de la Albiceleste, con un sistema innovador que facilitará el traslado de los hinchas en todo Kansas y sus alrededores.

La ciudad está lista para recibir a los fanáticos del combinado nacional albiceleste.

La Selección Argentina llega como uno de los máximos favoritos para el Mundial 2026 , ya que es el actual campeón defensor y realizó unas Eliminatorias Sudamericanas demoledoras, las cuales dominó de principio a fin para asegurar su lugar en el certamen. Por esto, la AFA eligió hace tiempo la base para el torneo.

Kansas será la sede del estreno ante Argelia y la casa del conjunto dirigido por Lionel Scaloni y de toda la comitiva del seleccionado durante la competencia. Además, se espera que sea una de las ciudades que más argentinos concentre durante la primera etapa de la Copa.

La Selección Argentina eligió Kansas como base para la fase de grupos del Mundial 2026. El equipo de Lionel Scaloni usará el Compass Minerals National Performance Center, el centro de entrenamiento de Sporting Kansas City , una instalación preparada para trabajos de alto rendimiento, recuperación física y análisis deportivo.

Este será el escenario del debut de los campeones.

La Albiceleste debutará en esa ciudad y luego jugará sus otros dos partidos de la primera ronda en Dallas, por lo que no deberá hacer grandes desplazamientos dentro de Estados Unidos . Además, si termina primera en el Grupo J, podría seguir compitiendo sin salir del país durante las primeras etapas de eliminación directa.

El área metropolitana también será sede de trabajo para otros seleccionados durante la Copa del Mundo. Inglaterra utilizará el Swope Soccer Village, mientras que Países Bajos trabajará en las instalaciones del Kansas City Current, en Riverside. Argelia, rival de la Argentina en el debut, tendrá su campamento en Lawrence, una ciudad ubicada dentro del mismo radio regional.

Kansas Center Argyle Events Así luce la base elegida por la AFA para albergar a la selección durante la competencia. Argyle Events

Abonos de transporte: precios y detalles de los paquetes que lanzó la ciudad

La ciudad lanzó ConnectKC26, un sistema especial de transporte para residentes y visitantes durante el Mundial 2026. El servicio funcionará con buses y tendrá tres opciones principales: traslados directos al estadio en días de partido, conexiones regionales con viajes ilimitados y un enlace gratuito entre el aeropuerto y el centro.

El pase Stadium Direct será el servicio específico para ir al Kansas City Stadium los días de partido. Cuesta 15 dólares por persona y por encuentro, con viaje de ida y vuelta. Para usarlo habrá que tener una entrada válida del partido y un pase ConnectKC26, y las salidas serán desde el Fan Festival o desde cuatro puntos de estacionamiento preparados para evitar congestión cerca del estadio.

Para moverse por el área metropolitana estará Region Direct, pensado para conectar el Fan Festival con distintos puntos de gastronomía, compras y entretenimiento. El pase diario cuesta 5 dólares, el semanal sale 25 dólares y el abono para todo el torneo vale 50 dólares, siempre con viajes ilimitados dentro de ese servicio.

El esquema también incluye Airport Direct, una conexión gratuita entre el Aeropuerto Internacional de Kansas City y el centro, con llegada al sector de buses ubicado cerca del Fan Festival. Este servicio funcionará todos los días del 11 de junio al 13 de julio, de 6:00 a 22:00, y apunta a resolver uno de los traslados más importantes para los visitantes que lleguen desde otros países.

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Cuándo juega Argentina en Kansas

Argentina jugará un solo partido de la fase de grupos en Kansas City: será el debut ante Argelia, en el Kansas City Stadium. Después, la Selección viajará a Dallas para enfrentar a Austria y Jordania en las otras dos fechas del Grupo J.