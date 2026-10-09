Inflación en dólares: pese a abaratarse en julio, Argentina tiene los restaurantes y la indumentaria más caros de la región

Argentina resulta relativamente más barata en alimentos, educación, vivienda y servicios, alcohol y tabaco y salud. Además, quedó por encima en precios relativos que Chile por primera vez desde abril de 2025. Argentina tiene los R

Los precios argentinos en dólares bajaron 0,3% en julio , y acumularon dos meses consecutivos de abaratamiento frente a América Latina, según el Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar .

De esta manera, el abaratamiento iniciado en junio se extendió por segundo mes consecutivo, después de siete meses que la Argentina se encareciera frente a la región . Pese a ello, Argentina es más cara en cinco de los once rubros relevados por el Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar .

Se trata de restaurantes, indumentaria, comunicaciones, recreación y equipamiento del hogar ; mientras que Transporte se encuentra en torno al promedio regional.

En particular, el país tiene los precios más altos de América Latina en restaurantes e indumentaria. En comunicaciones, los valores argentinos se ubican prácticamente al mismo nivel que los de Costa Rica, que encabeza el ranking regional de ese segmento.

En el otro extremo, Argentina resulta relativamente más barata en alimentos, educación, vivienda y servicios, alcohol y tabaco y salud.

Durante julio, el abaratamiento relativo alcanzó a diez de los once rubros analizados. La única excepción fue recreación. Indumentaria encabezó las bajas, con una reducción del 4,1% frente a la región, seguida por alcohol y tabaco, con 1,8%, y vivienda y servicios, con 1,4%.

En los últimos doce meses, se observa que el nivel general está prácticamente estable, ya que Argentina se encareció apenas 0,6% frente a la región. Sin embargo, detrás de ese promedio hubo movimientos contrapuestos, con un abaratamiento relativo de la indumentaria y aumentos en vivienda y servicios, comunicaciones, transporte, educación y alimentos.

Desde noviembre de 2023, además, algunos rubros acumularon aumentos significativos frente a América Latina. Vivienda y servicios se encareció 50,4% en términos relativos; comunicaciones, 24,1%; educación, 12,6%; y transporte, 5,7%. En las demás categorías relevadas, Argentina se abarató respecto de sus pares regionales.

Argentina quedó más cara que Chile por primera vez en más de un año

Argentina volvió a quedar más cara que Chile en julio, pese a que los precios locales medidos en dólares registraron su segundo mes consecutivo de caída. El cambio en la comparación regional se explicó principalmente por la depreciación de la moneda chilena, mientras que el país todavía conserva valores elevados en algunos rubros de consumo.

El índice de precios de Argentina se ubicó en 98,3 puntos, frente a los 97,6 de Chile, con el promedio regional fijado en 100. Se trata de la primera vez desde abril de 2025 que Argentina aparece por encima de su vecino en esta medición.

El cambio no respondió a un aumento de los precios argentinos en dólares, sino a que Chile se abarató casi 3% durante julio como consecuencia de la depreciación de su moneda.

Aun así, Argentina se mantuvo 1,7% por debajo del promedio regional. El país registró precios inferiores a los de Uruguay, Costa Rica y México, pero superiores a los de Chile, Brasil, Colombia, Honduras y Ecuador.

Pese a ello, la perspectiva de más largo plazo muestra otro escenario. Argentina está 74,4% más cara en dólares que en enero de 2021 y 2,3% por encima del nivel que tenía al comienzo del gobierno de Javier Milei, según Fundar.

En agosto, la tendencia habría cambiado, ya que la inflación fue del 1,7%, mientras que el dólar oficial avanzó 1%. Esa diferencia implica un encarecimiento de los precios argentinos del 0,7% en dólares. La comparación con el resto de América Latina para ese mes todavía estaba pendiente de actualización.