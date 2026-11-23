La ‌decisión de la empresa de chips de recuperar a Huang supone un giro radical respecto a la decisión tomada por su directorio apenas unos días antes, en la que se descartaba su regreso. Las acciones de la compañía se disparan 33%.

Los principales índices de Wall Street rebotan hasta 5,9% este lunes, encabezados por el índice tecnológico Nasdaq Composite , luego de que Nvidia vuelva a nombrar a Jensen Huang como presidente ejecutivo de la compañía tras el escándalo de una supuesta espía china.

En ese contexto, el Nasdaq Composite se dispara 6,5% a 24.083,49 puntos, mientras que el S&P 500 avanza 4,8% a 7.242,41 unidades y el Dow Jones de Industriales escala un 3,1% a 49.654,88 puntos.

La acción de la principal empresa de chips se dispara 32% y revalorizó sus paleles a u$s165,58.

La fuerte corrección de las ruedas previa se explicó por las dudas de los inversionistas de si las enormes sumas ‌de dinero, en su mayoría prestadas, que se invirtieron en la construcción de centros de datos para alimentar las herramientas de IA generarán beneficios lo suficientemente grandes y rápidos como para devolver el dinero a los bancos.

La caída del 10% registrada la semana pasada en el Nasdaq supuso su mayor descenso semanal desde que el pánico por la pandemia se apoderó de los mercados en marzo de 2020, mientras que la caída del índice de referencia de Taiwán , con gran presencia de fabricantes de chips, fue la mayor desde 1990.

En esta jornada, el índice de referencia de Taiwán rebotó 2,2%, aunque las bolsas asiáticas cerraron dispares. El Kospi cayó 3,3% y la bolsa de Shanghai cerró apenas con un avance de 0,2%.

Nvidia superó las expectativas de Wall Street con resultados récord, pese a la crisis de liderazgo y las crecientes tensiones que enfrenta la industria de inteligencia artificial.

Nvidia vuelve a nombrar a Jensen Huang como presidente de la compañía

La ‌decisión de la empresa de recuperar a Huang supone un giro radical respecto a la decisión tomada por su directorio apenas unos días antes, en la que se descartaba su regreso.

Huang convirtió a Nvidia, que en un principio se dedicaba al diseño de chips para videojuegos, en el principal proveedor ‌de procesadores de inteligencia artificial, dirigiendo durante el camino su estrategia de desarrollo de chips, los negocios con los clientes y las relaciones con Washington.

Huang dimitió el 12 de noviembre tras ‌salir a la luz sus relaciones extramatrimoniales, incluida una con una empresaria de la que las ‌autoridades estadounidenses sospechan que espía para China, una acusación que Pekín niega.

El directorio dijo estar satisfecho con la franqueza y la capacidad de liderazgo de Huang y, tras recibir información de altos funcionarios del ‌Gobierno de Estados Unidos, consideró que su regreso no suponía ningún riesgo para la seguridad nacional.