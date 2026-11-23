Los modelos importados copan el segmento más económico del mercado argentino. El ranking incluye vehículos eléctricos, híbridos y a combustión.

El ranking de los autos más baratos no tiene a modelos producidos en el país

El mercado automotor argentino atraviesa un escenario particular: ninguno de los diez autos 0km más baratos de noviembre se fabrica en el país . La creciente presencia de vehículos importados modificó el segmento de entrada y desplazó a los modelos de producción nacional hacia posiciones más alejadas del primer puesto.

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La oferta actual combina vehículos provenientes de distintos mercados, con motorizaciones nafteras, eléctricas e híbridas. Además, los precios se expresan tanto en pesos como en dólares, una diferencia que obliga a prestar atención al tipo de cambio antes de comparar.

El JMEV Easy 3 , un pequeño vehículo completamente eléctrico, encabeza el ranking con un precio de u$s16.900 , equivalente a $25.603.500 según la cotización de referencia de $1.515 por dólar.

Detrás aparecen el Hyundai HB20 , con un valor inicial de $28.500.000, y el Renault Kwid , que cuesta $28.580.000. Entre ambos existe una diferencia de apenas $80.000, lo que refleja la fuerte competencia entre las opciones más accesibles.

Este escenario se desarrolla en un mercado que volvió a mostrar números negativos. Según la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) , octubre cerró con 45.965 vehículos patentados , un retroceso del 12% interanual y del 8,4% frente a septiembre.

El JMEV Easy 3, un pequeño vehículo completamente eléctrico, encabeza el ranking con un precio de u$s16.900, equivalente a $25.603.500 según la cotización de referencia de $1.515 por dólar.

Entre enero y octubre se registraron 481.852 unidades, un 12,8% menos que durante el mismo período de 2025. Otro dato relevante es que el 68% de los vehículos patentados en octubre fueron importados, mientras que el 32% correspondió a producción nacional.

Ranking de los 10 autos 0km más baratos de la Argentina en noviembre

Para establecer las posiciones se consideraron los precios oficiales de lista de las versiones de entrada de gama, sin incluir descuentos comerciales, bonificaciones especiales ni promociones de financiación.

En los modelos cotizados en dólares se utilizó una referencia de $1.515 por unidad estadounidense para expresar su equivalente en pesos.

JMEV Easy 3: u$s16.900 ($25.603.500) Hyundai HB20: $28.500.000 Renault Kwid: $28.580.000 Volkswagen Polo Robust: $30.373.650 Fiat Mobi: $30.440.000 JAC S2 MT Intelligent: u$s20.900 ($31.663.500) MG3 ICE: u$s20.900 ($31.663.500) Kaiyi X3: u$s22.000 ($33.330.000) Chevrolet Onix: $33.607.900 Suzuki Swift Hybrid: u$s22.400 ($33.936.000)

La principal particularidad del listado es que los diez vehículos son importados. Ninguno sale de una planta argentina, a pesar de que la industria local mantiene una participación importante en el mercado general.

La diversidad tecnológica también comienza a marcar diferencias. Mientras el JMEV Easy 3 apuesta por una mecánica totalmente eléctrica, el Suzuki Swift Hybrid incorpora tecnología híbrida ligera. Los restantes modelos ofrecen motores de combustión tradicional.

Otra cuestión importante es la moneda de comercialización. Cinco de los diez vehículos tienen precios expresados en dólares, por lo que sus equivalentes en pesos pueden modificarse ante variaciones cambiarias.

Qué autos argentinos quedaron fuera del grupo más económico

La ausencia de modelos nacionales entre los diez más baratos no significa que hayan perdido protagonismo comercial. De hecho, algunos continúan entre los vehículos con mayor cantidad de patentamientos del país.

Por encima del décimo puesto aparecen el Citroën C3 ($34.180.000), el Fiat Argo ($36.010.000), el Chevrolet Spin ($37.459.900), el Peugeot 208 ($37.490.000) y el Fiat Cronos ($37.790.000).

De ese grupo, el Peugeot 208 y el Fiat Cronos son de fabricación argentina. Ambos mantienen un peso significativo en las ventas: durante octubre se patentaron 1.155 unidades del Peugeot y 1.799 del Fiat.

La comparación muestra cómo cambió la oferta de entrada al mercado. Los modelos nacionales conservan volumen de ventas, pero ya no ocupan los escalones más bajos en materia de precios.

De todos modos, el importe publicado por cada automotriz no necesariamente coincide con el desembolso final. Los gastos de patentamiento, la disponibilidad de unidades, los descuentos de concesionarios y las condiciones de financiación pueden alterar la diferencia entre un modelo y otro.

Por eso, antes de concretar una operación, resulta fundamental comparar el precio final puesto en la calle, además del equipamiento, el consumo y los costos de mantenimiento de cada vehículo.