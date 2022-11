La inflación volvió a acelerarse y esperan que Precios Justos ancle el rubro alimentos

Impacto de los estacionales

Para la consultora Eco Go, la inflación de octubre fue de 6,6%, por lo que acumula 75,8% en los primeros diez meses del año, y 87,7% en la medición interanual. Los precios regulados variaron 5,5%, por lo que contuvieron el indicador, traccionando los precios a la baja. Mientras que los estacionales treparon 10,6%, y se acercan a los tres dígitos: en lo que va del año acumulan un aumento del 99,1%. Los capítulos que más subieron del mes fueron: salud (8,8%), esparcimiento (8,7%) e indumentaria (8,2%).

El informe de Eco Go da cuenta que alimentos estuvo por encima de la inflación al cerrar en 7%. Estuvo traccionado por frutas (15,2%), verduras (13,4%) y lácteos (8,9%), mientras que carnes subió 4,2% y lleva cinco meses consecutivos traccionando a la baja. En este contexto es que el Gobierno pone en marcha Precios Justos, un acuerdo con empresas de consumo masivo que fijará precios de 2000 productos por cuatro meses, mientras que el resto podrán subir hasta 4% mensual.

Efectos de Precios Justos

Sobre el impacto de Precios Justos en la inflación, Rocío Bisang, analista de Eco Go, consideró: “En el mejor de los escenarios puede bajar el índice en 0,3 puntos porcentuales. Carne está planchado independientemente del acuerdo, porque ahí influyen factores como la sequía que genera sobre oferta, y el cierre de China”.

Para Claudio Caprarulo, director de Analytica, la inflación estimada en octubre fue del 6,9%. Sobre el efecto del programa Precios Justos, opinó: “Dependerá del porcentaje final de la canasta que representen los bienes congelados, y también de su impacto en las expectativas inflacionarias. En el mejor escenario puede llevar la inflación mensual a un promedio de 5,6%. Mientras si el porcentaje de adherencia es bajo y las expectativas no encuentran un nuevo anclaje, el mejor escenario es mantenerse en una inflación crucero del 6,5%”.

En la misma línea, Guido Lorenzo, director de la consultora LCG, aseguró que para que funcione Precios Justos en bajar la inflación, se la tiene que atacar por varios frentes, para luego observarse resultados de manera gradual. “Si hay un plan instrumentado desde lo macroeconómico le veo chance, pero tiene que hacerse la parte ortodoxa, y si la inercia la frenás con acuerdos voluntarios puede que en unos meses se vea una baja de algún punto porcentual”, explicó. De todos modos, analizó: “Los precios congelados, ¿van a marcar referencia para el resto de los bienes, o van a quedar atrasados? Veremos cuando se ponga en práctica, como hay empresas grandes que adhirieron puede servir como precio de referencia. Pero si solo cumple en dejar los productos de consumo masivo atrasados, ahí va a impactar poco en el IPC”.

En tanto, para Lorenzo Sigaut Gravina, director de Equilibra, el acuerdo de Precios Justos no va a bajar la inflación, sino “neutralizar” los efectos del descongelamiento que viene en los precios regulados. “Precios Justos tiene más fuerza que Cuidados, porque son más productos, es un congelamiento de 4 meses, y tiene un tope de 4% de aumento para el resto. Pero para fin de año tenés precios que estaban quietos, como la suba de luz, gas y agua en noviembre, y transporte en diciembre, y un tipo de cambio que se mueve igual o más rápido que la inflación. Por lo que ayuda a moderar la inflación en consumo masivo y tener impacto en la canasta básica, pero al no ser un gran acuerdo de precios y salarios, no funciona como ancla, se neutraliza y compensa a los otros rubros”.

Para Eco Go, el descongelamiento de tarifas de noviembre luego de que se pospusiera la segmentación implicará subas del 25,2% para agua, 10% promedio para gas y 18% para luz. “Precios Justos no rompe el piso del 6% de inflación, pero si no estuviera, hubiera, podrías estar peor”, concluyó Sigaut Gravina.