Plazo fijo por el piso: cuánto rinde invertir $2.000.000 a 30 días

Las tasas siguen bajando y esta herramienta ofrece rendimientos muy por debajo de meses anteriores. Conocé cómo maximizar las ganancias.

Una inversión de $2.000.000 a 30 días puede superar los $28.000 de ganancia.

El plazo fijo atraviesa uno de los momentos más complicados de los últimos meses. Tras una nueva baja en las tasas de interés ofrecidas por los bancos, los rendimientos quedaron muy lejos de los niveles que se veían a comienzos de 2026 y cada vez generan menos interés entre los ahorristas que buscan ganarle a la inflación.

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Actualmente, las entidades financieras más grandes manejan Tasas Nominales Anuales (TNA) que rondan entre el 15% y el 19,5% , aunque muchos bancos ofrecen valores más bajos para depósitos tradicionales a 30 días.

Tomando como referencia las tasas actuales del Banco Nación para mayo, un plazo fijo de $2.000.000 genera resultados distintos según el canal utilizado para realizar la operación.

Si la inversión se constituye de manera presencial en una sucursal bancaria con una TNA del 17%, el rendimiento estimado a 30 días es:

ganancia: $27.945

total al vencimiento: $2.027.945

En cambio, utilizando home banking o canales electrónicos con una TNA del 17,50%, el rendimiento mejora levemente:

ganancia: $28.767

total al vencimiento: $2.028.767

La diferencia puede parecer reducida, pero refleja una tendencia que se mantiene en casi todo el sistema financiero: los bancos buscan incentivar las operaciones digitales ofreciendo tasas un poco más altas que las disponibles en sucursales.

En ambos casos, el rendimiento mensual queda muy por debajo de los niveles registrados durante 2024 y principios de 2025, cuando algunos bancos llegaron a ofrecer tasas superiores al 25% anual.

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La situación actual del plazo fijo

Durante los últimos meses, varias entidades financieras redujeron progresivamente las tasas de los plazos fijos luego de decisiones vinculadas a la política monetaria y la desaceleración inflacionaria que proyecta el mercado.

El problema para muchos ahorristas es que los rendimientos actuales quedan por debajo de la inflación estimada por distintas consultoras privadas.

Mientras los plazos fijos tradicionales generan retornos mensuales cercanos al 1,4% o 1,5%, las proyecciones inflacionarias todavía se mantienen por encima del 2% mensual. Eso significa que, aunque el capital aumenta nominalmente, el dinero puede perder poder adquisitivo frente a la suba de precios.

A pesar de eso, el plazo fijo continúa siendo una herramienta muy utilizada por quienes priorizan previsibilidad y bajo riesgo. A diferencia de inversiones más volátiles como acciones, bonos o criptomonedas, el plazo fijo permite conocer desde el primer momento cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

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Conocimientos fundamentales antes de elegir esta herramienta

Antes de constituir un plazo fijo, los especialistas recomiendan analizar varios factores clave.

Uno de los más importantes es la tasa efectiva que ofrece cada banco. Actualmente existen diferencias relevantes entre entidades financieras y algunos bancos pequeños o digitales ofrecen rendimientos bastante más altos que los tradicionales. Por ejemplo, mientras algunas entidades grandes trabajan con tasas cercanas al 17%, otros bancos llegan a superar el 22% o incluso el 24% anual para colocaciones online.

Otro aspecto importante es entender la diferencia entre TNA y TEA. La TNA representa la tasa nominal anual simple, mientras que la TEA contempla el efecto de reinvertir intereses. En plazos cortos como 30 días, la diferencia suele ser menor, pero sigue siendo un dato relevante para quienes buscan maximizar rendimiento.

También es fundamental considerar la liquidez. Durante el período elegido, el dinero queda inmovilizado y no puede retirarse anticipadamente sin perder condiciones pactadas. Por eso muchos ahorristas prefieren trabajar con plazos cortos de 30 días para mantener mayor flexibilidad financiera.

En paralelo, crecieron otras alternativas conservadoras como los fondos comunes de inversión money market y los plazos fijos UVA. Estos últimos ajustan capital según inflación, aunque exigen dejar inmovilizado el dinero por períodos más largos.