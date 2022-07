Preocupa el impacto de la volatilidad del dólar en la inflación

Sin embargo, la volatilidad que exhibieron los dólares alternativos en las últimas jornadas, con un aumento aún mayor de la brecha, sumado a las restricciones a las importaciones impuestas por el Central la semana pasada, pueden tener un impacto en la evolución de los precios durante las próximas semanas. Así lo explicaron distintos analistas consultados.

“Creo que la medida de la semana pasada tomada por el Banco Central, de restringir dólares para los importadores, de por sí iba a tener un efecto inflacionario. Porque implicaba que había gente que no iba a poder pagar, porque no tenía acceso rápido al mercado, o si tenía que traer los productos igual, iba a pagar la brecha de alguna manera”, señaló a Ámbito Camilo Tiscornia, director de C&T Consultores.

La intempestiva salida de Martín Guzmán le sumó, a ese escenario, un grado más de incertidumbre. “Lo que pasa desde el fin de semana, con el cambio de ministro, es que se amplió esa brecha. Diría que esa tendencia, que ya venía de la semana pasada, se acentuaría”, sostuvo Tiscornia, quien de todas formas remarcó: “Hay que ver cómo se refleja esto en los precios. Por el momento, no detectamos demasiado en lo que estamos relevando. Aunque, obviamente, uno escucha que hay productos que no se están vendiendo, debe haber faltantes. Habrá que ver, cuando los productos aparezcan de vuelta, si hay un salto allí. Que es muy probable que ocurra”.

“Pero vamos a ver también cuánto dura todo este momento de volatilidad en el dólar blue y el contado con liquidación, en precios tan altos. Dependerá mucho de las expectativas, cómo se van a ir encarrilando y qué diga la nueva ministra. Pero, por ahora, diría que, si esto sigue así, lamentablemente, va a terminar siendo más inflacionario”, agregó el economista.

Damián Di Pace, director de la consultora Focus Market, también hizo foco en las restricciones a las importaciones como un factor que impulsaría los precios al alza en el corto plazo: “Lo que estamos viendo en el mercado no es sólo por la suba de los dólares alternativos. Es por la restricción de acceso al MULC al dólar oficial. Entonces, ahora, la expectativa de las empresas es que no tienen acceso al MULC para acceder a los medios para importar los insumos que se venían importando, las pasaron de licencia automática a no-automática, entonces ahora sí se tienen que regir por la cotización del dólar paralelo”.

“Entonces, no tienen posibilidad del stock presente y tienen mucha volatilidad con respecto al valor de precio futuro, porque con un movimiento tan oscilante del mercado de cambios como estamos viendo, no se sabe si el precio que se fija está bien o mal. Es por eso que, o se paran las operaciones o se pone un precio de 'stress'. Eso lo que está sucediendo. Las empresas o comercios dicen: 'te lo vendo, pero a tal precio'. Y si no, no lo venden”, señaló Di Pace, quien agregó: “Entonces, hoy no hay precio en el mercado y esto se da por una doble situación: por la restricción a las importaciones de la semana pasada, sumado al movimiento en el mercado cambiario del dólar financiero que implica un dólar superior al estadio previo para reponer ese stock”.

Fideos Inflacion Inflación Precios cuidados Supermercado IPC Precios Canasta Basica Alimentos Las consultoras estiman que la inflación superará el 70% este año Ignacio Petunchi

Análisis

Por su parte, Eugenio Marí, Economista Jefe de la Fundación Libertad y Progreso, sostuvo que “la suba de los dólares alternativos en estos días en realidad refleja otro fenómeno aún más preocupante, que es la desconfianza de los argentinos en el peso y en los activos en el sistema financiero local”. “Básicamente el mercado está descontando una mayor probabilidad de que se acelere la pérdida del valor del peso y que el Gobierno efectivamente no cumpla con sus compromisos de deuda. De ahí la caída que vemos en los activos en pesos”, señaló Marí.

“Si a esto sumamos un Banco Central que en junio emitió más de $1 billón, es una receta para la aceleración inflacionaria”, remarcó el economista, quien de cara a futuro destacó: “Será fundamental que el Gobierno dé una señal hacia el equilibrio para evitar que las expectativas de los argentinos se desanclen y que el proceso de caída en la demanda de pesos se acelere. De lo contrario, veremos niveles de inflación cada vez más altos”.

Martín Calveira, investigador del IAE Business School, analizó por su parte los efectos que puede tener en la macro la sorpresiva salida de Guzmán: “Un mayor nivel de incertidumbre, en todo momento y lugar, trae aparejada una revisión de decisiones económicas, es decir, de consumo y, principalmente, sobre inversión. Esto se acentúa en economías con distorsiones de precios, inconsistencias en variables macroeconómicas y de inflación persistentes. Por este motivo, la salida no esperada del exministro de Economía, revelando mayores tensiones en el espacio político de gobierno, generó sobrerreacciones en los precios de la economía como el tipo de cambio y los valores de títulos que cotizan en el exterior”.

En ese sentido, el analista remarcó: “Probablemente, estemos ante un contexto de mayor permeabilidad para un nivel mayor de inercia inflacionaria y remarcaciones de precios dada la incertidumbre. De hecho, el primer día hábil estuvo signado por suspensiones de operaciones y, a nivel minorista, no había precios de bienes y dólar”.