J. C. Penney declarará la bancarrota

Nueva York - La tienda por departamentos J. C. Penney Co Inc tiene previsto pedir protección por bancarrota esta semana. Su plan es de cerrar permanentemente alrededor de un cuarto de sus casi 850 tiendas, según fuentes citadas por la agencia Reuters. La conocida cadena tiene 118 años y lucha con la carga de una deuda de casi 4.000 millones de dólares y la competencia de empresas de comercio electrónico y minoristas de descuento, incluso antes del comienzo de la pandemia.