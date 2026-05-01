Por qué el 1° de mayo se conmemora el Día del Trabajador

La jornada, feriado nacional en la Argentina, recuerda una lucha histórica por mejores condiciones laborales. En 2026, al caer viernes, genera un fin de semana largo.

El Día del Trabajador se celebra cada 1° de mayo en gran parte del mundo como un reconocimiento a la labor de millones de personas y como una oportunidad para reflexionar sobre los derechos laborales. En la Argentina , además, es un feriado nacional inamovible que suele estar acompañado por movilizaciones, actos y distintas expresiones públicas en defensa de condiciones laborales dignas.

En esta fecha, sindicatos y organizaciones sociales suelen manifestarse para visibilizar reclamos vinculados a salarios, jornadas laborales y mejoras en los contratos de trabajo. La conmemoración no solo tiene un carácter festivo, sino también una fuerte carga histórica y reivindicativa.

El origen de esta efeméride se remonta a 1886 , en la ciudad de Chicago , Estados Unidos , donde miles de trabajadores iniciaron protestas para exigir una reducción de la jornada laboral, que en ese entonces podía extenderse entre 12 y 18 horas diarias. El reclamo se resumía en una consigna que se volvió emblemática: “ocho horas para el trabajo, ocho para el descanso y ocho para la vida personal”.

Las manifestaciones derivaron en una huelga masiva el 1° de mayo , con fuerte participación obrera. Días después, el conflicto escaló durante la llamada Revuelta de Haymarket , un episodio violento que incluyó represión policial, heridos y muertos. Como consecuencia, varios dirigentes fueron detenidos y ejecutados, pasando a la historia como los Mártires de Chicago .

La repercusión internacional de estos hechos impulsó avances en materia laboral. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció formalmente la jornada laboral de ocho horas como estándar.

La repercusión internacional de estos hechos impulsó avances en materia laboral. En 1919, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estableció formalmente la jornada laboral de ocho horas como estándar.

En la Argentina, la conmemoración comenzó en 1890, y fue oficializada como feriado el 28 de abril de 1930 por el entonces presidente Hipólito Yrigoyen, bajo el nombre de Fiesta del Trabajo.

Actualmente, la fecha está contemplada en la ley 27.399 como feriado inamovible. Sin embargo, en 2026 coincide con un viernes, lo que permite un fin de semana largo. Según la Ley de Contrato de Trabajo (20.744), quienes trabajen ese día deben recibir una remuneración doble, en línea con las normas de descanso dominical.