Japón intervino comprando yenes tras tocar mínimo de 32 años frente al dólar

Japón estuvo intentando apuntalar la maltrecha moneda mientras el banco central mantiene las tasas de interés ultrabajas, a la inversa de la tendencia mundial de endurecimiento de la política monetaria lo que amplió la brecha con los tipos estadounidenses.

El Ministerio de Finanzas intervino en varias etapas el viernes. "Mantenemos nuestra postura de estar preparados para tomar las medidas apropiadas contra la excesiva volatilidad de las divisas", dijo el primer ministro Fumio Kishida a los medios el sábado tras reunirse con su homólogo australiano, Anthony Albanese, reiterando que no se podía tolerar esa volatilidad.

Kishida agregó que "no haré ningún comentario detallado sobre las divisas" al ser preguntado sobre la intervención del viernes. El principal diplomático japonés en materia de divisas, Masato Kanda, tampoco quiso decir si el Ministerio de Finanzas había intervenido.

"No vamos a comentar ahora si hemos realizado o no una intervención", dijo Kanda, viceministro de Finanzas para Asuntos Internacionales y añadió que el ministerio no confirmará si hubo una intervención durante algún tiempo, lo que indicaba una posible "intervención furtiva" para entrar en una guerra de nervios contra los inversores que venden el yen.

El Ministerio de Finanzas también compró yenes el 22 de septiembre, cuando los inversores se centraron en la creciente divergencia entre la política monetaria ultralaxa del Banco de Japón y las agresivas subas de tasas de la Reserva Federal estadounidense.