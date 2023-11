Javier Milei anticipó que habrá "estanflación" en los primeros meses de su gobierno

Tal como explica la directora de NM Consultora, Natalia Motyl, en declaraciones a Ámbito, la estanflación es la suma de la inflación (cuando los precios de las cosas que compramos suben) y el estancamiento económico, es decir, las empresas no producen más cosas, no se genera más empleo y la gente no recibe más plata por su trabajo.