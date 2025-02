Dólar, convertibilidad y el FMI: Javier Milei dio definiciones clave en medio del debate por el atraso cambiario

El presidente Javier Milei volvió a defender el esquema cambiario en medio del debate por el valor del peso frente al dólar : "El dólar de ninguna manera está caro, no hay atraso cambiario" , sentenció al salir al cruce de economistas y sectores industriales que piden una devaluación.

"No vamos a devaluar de ninguna manera" , lanzó categórico luego de tildar de "impresentable" al exministro de Economía Domingo Cavallo. También señaló que “este programa es mucho más exitoso que la convertibilidad".

Javier Milei se refirió al acuerdo con el FMI

En cuanto al acuerdo con el FMI que está en las últimas instancias de negociación, el jefe de Estado aseguró que está muy avanzado al decir que solo “le falta el moño”. Además, aseguró que “el programa incluye fondos frescos, sin incrementar la deuda”.

“Ese dinero va a cancerar deuda con el Banco Central, la deuda no varía y fortalece el balance del BCRA”, confió y reveló que ese será el argumento del Gobierno para evitar que el acuerdo con el FMI pase por el Congreso.

“La reforma jubilatoria no es parte de este momento”, sostuvo el jefe de Estado y adelantó que primero es preciso llevar adelante una reforma laboral.

Milei afiliará a Espert a La Libertad Avanza: "Estoy orgulloso de que se meta a pelearle al mentiroso de Kicillof"

El presidente Javier Milei reveló que el diputado José Luis Espert se afiliará este lunes a La Libertad Avanza, y aseguró que competirá en la provincia de Buenos Aires para hacerle frente al gobernador de Unión por la Patria, Axel Kicillof.

espert milei.jfif Javier Milei junto a José Luis Espert.

“Ahora nos vamos para Casa Rosada y vamos a afiliar al profe Espert a La Libertad Avanza. Al margen de la labor brillante que está haciendo, se va a sumar a la batalla electoral en la provincia de Buenos Aires como uno de los máximos exponentes de la libertad”, sostuvo en declaraciones a A24.

En la misma línea, puntualizó: “Estoy orgulloso de que se meta en el barro de pba para pelearle de cara a cara a un mentiroso, impresentable, incompetente e inútil como Kicillof, que además es bruto”.

Para Milei, el gobernador “tiene la provincia que es un baño de sangre, en lugar de ponerse los pantalones, le echa la culpa a la Nación”.

“Se gasta 30 mil millones en sobornar medios de comunicación o en hormonización de niños. Por qué no lo pone en algo prioritario como es la seguridad”, cuestionó.

Asimismo, el mandatario planteó que si el Gobierno Nacional girara plata a Kicillof, “no lo arregla porque cree en la doctrina Zaffaroni porque pone al delincuente como víctima”.

Javier Milei, sobre la expulsión de Ramiro Marra: "Lo ejecutaron"

El presidente Javier Milei habló tras la expulsión del legislador porteño Ramiro Marra de La Libertad Avanza (LLA) y definió que “lo ejecutaron” en alusión a la decisión que tomó la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien lo acusa de haber contrariado las decisiones del Poder Ejecutivo.

javier milei y ramiro marra.jpg Ramiro Marra junto a Javier Milei.

“Ramiro (Marra) sistemáticamente estuvo desconectado de lo que hacía el espacio en la Ciudad y cuando votó a favor de un Presupuesto que implicaba aumento de impuestos, lo ejecutaron porque no podemos avalar una suma de impuestos de ninguna manera”, argumentó el mandatario una semana después de la salida del referente porteño.

En la misma línea, aseguró que su salida es “una cuestión distrital” y explicó que el Gobierno tiene tres líneas de acción: de gestión, la batalla cultural y la política. Además, remarcó que se encarga de encabezar las primeras dos mientras que el debate político lo encarna Karina Milei junto al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; y el asesor, Santiago Caputo.

“Dicen que mi hermana tiene una guillotina, y sí la tiene. Si hacen cosas en contra de los parámetros de lo que la gestión defiende, sí, guillotina”, sintetizó el mandatario.

Por su parte, se escudó: “Yo me ocupo de la gestión y de la batalla cultural, de temas nacionales, y por una cuestión de federalismo no me meto ni con las provincias ni con la Ciudad de Buenos Aires que es donde está la cuestión”.