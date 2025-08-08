Julian Casablancas reveló que la creatividad de The Strokes se vio afectada por "razones económicas"

La banda formada en Nueva York no ha lanzado ninguna música junta desde que lanzó su sexto y último álbum, "The New Abnormal", a principios de 2020.

Julian Casablancas habló sobre cómo la presión por mantener junta a la banda los afectó.

Julian Casablancas admitió que la presión para mantener a The Strokes juntos por razones financieras obligó a la creatividad de la banda a "pasar a un segundo plano".

La banda formada en Nueva York lanzó ninguna música desde que el sexto y último álbum, "The New Abnormal" , a principios de 2020, pero desde entonces Casablancas editó The Voidz , incluido "Like All Before You" del año pasado y el reciente EP "M øF rÅm" .

En una nueva entrevista con Rolling Stone Italia, le preguntaron por qué decidió dejar atrás a The Strokes para grabar con The Voidz. "Cuando empecé a hacer música, apasionándome por mis sueños y mi visión, tenía muy claro cómo quería que evolucionaran las cosas", dijo.

"Mi trayectoria con los Strokes se convirtió en algo diferente a lo que inicialmente me atrajo de la música" , aseguró. Citó a bandas legendarias como Bon Jovi y Green Day como prueba de que podrían haber perdurado para siempre, y explicó cómo esa percepción afectó su producción.

“Habíamos entrado en un mecanismo que nos mantenía unidos únicamente por razones económicas, relegando la creatividad de la banda a un segundo plano” , explicó Casablancas. “Así que llegué a la conclusión de que esa no era la forma en que quería desarrollarme".

El regreso de The Strokes a los escenarios

A principios de esta semana, The Strokes anunció dos shows de calentamiento antes de su próximo concierto principal en Austin City Limits, que marca sus primeras presentaciones en vivo confirmadas juntos en 2025.

La edición de este año del festival de Texas se celebrará en dos fines de semana consecutivos: del 3 al 5 de octubre y del 10 al 12 de octubre. Las entradas para los tres días de ambas ediciones ya están a la venta.

Como calentamiento, realizarán dos shows íntimos en The Chelsea en el Cosmopolitan de Las Vegas el 27 de septiembre y en el Teatro Abraham Chavez de El Paso el 1 de octubre.