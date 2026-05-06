Abbey Yung: la tricóloga que se volvió tendencia en las redes con su rutina capilar

Una especialista en el cuidado capilar se volvió viral, con un método que promete un pelo más sano, brillante y sin frizz. Conocé la rutina y sus pasos.

El cuidado del cabello se volvió tendencia en redes, con rutinas que buscan un pelo más sano, fuerte y brillante.

El cuidado del cabello volvió a ganar protagonismo en redes sociales, donde cada vez aparecen más rutinas, productos y consejos para mejorar su aspecto. cabello volvió a ganar protagonismo en redes sociales, donde cada vez aparecen más rutinas, productos y consejos para mejorar su aspecto. La tendencia que más creció, especialmente en "Hairtok", es el método de Abbey Yung, una tricóloga que ganó visibilidad en plataformas como Instagram y TikTok.

Su propuesta se basa en algo simple: ordenar la rutina capilar de forma clara. No plantea una lista rígida de productos, sino una guía que cada persona puede adaptar, según su tipo de cabello, necesidades y tiempo disponible.

Se aplica sobre el cabello seco o apenas húmedo antes del shampoo. Su función es fortalecer la fibra capilar y prepararla para el lavado. Se recomienda usarlo una o dos veces por semana y dejarlo actuar al menos 10 minutos.

Está pensado para cabellos secos, dañados o con frizz. Se aplica de medios a puntas antes de la ducha y ayuda a proteger el cabello del efecto del shampoo. Puede dejarse unos 20 minutos antes del lavado.

Paso 3: shampoo de limpieza profunda

Se utiliza para eliminar residuos de productos, grasa y acumulación. La recomendación es usarlo al menos una vez por semana, aunque la frecuencia puede variar según el tipo de cuero cabelludo.

Paso 4: shampoo regular

En los lavados habituales, se usa un shampoo más suave que limpie sin resecar. La idea es mantener el equilibrio del cuero cabelludo sin eliminar los aceites naturales en exceso.

Paso 5: tratamiento reparador post shampoo

Después de lavar el cabello, se pueden aplicar tratamientos que ayudan a reconstruir la fibra capilar. Se dejan actuar unos minutos antes de continuar con el resto de la rutina.

Paso 6: acondicionador o mascarilla

Este paso es clave para hidratar y desenredar. Las mascarillas suelen ser más intensas y se recomiendan para cabellos más secos o dañados, mientras que el acondicionador puede usarse en todos los lavados. Además esto depende de tu rutina, si te aplicaste aceite antes del lavado para proteger la fibra capilar, Abbey recomienda no usar mascarilla ya que no se va a poder absorber por completo.

pre shampoo 2.jpg

Paso 7: tratamiento opcional después del lavado

Algunos productos pueden aplicarse después de la ducha para aportar suavidad, brillo o reparación extra. Es un paso opcional y depende de las necesidades del cabello.

Paso 8: leave in con protector térmico

El leave in es como una crema para peinar, se aplica sobre el cabello húmedo, antes del secado. Como se aplica antes de usar calor, lo mas recomendable es que tenga protección térmica o ponernos algún protector antes de usar el secador. Este paso nos ayuda a reducir el frizz, mejorar la textura y proteger del calor de herramientas como secador o plancha.

planchita pelo

Paso 9: productos de peinado

En este punto se pueden sumar cremas, geles u otros productos según el estilo que se quiera lograr. No es obligatorio, pero permite dar forma al peinado.

Paso 10: selladores

Incluye aceites o cremas que se aplican al final para sellar la hidratación, aportar brillo y mejorar el acabado del cabello. La textura del mismo depende exclusivamente de las necesidades del cabello, uno mas grueso puede llegar a verse más beneficiado con un aceite pesado, mientras que a un cabello fino, le conviene un sérum o aceite liviano.

Paso 11: cuidado entre lavados

Entre un lavado y otro, se pueden usar productos como shampoo en seco, tratamientos nocturnos o aceites para mantener el cabello en buen estado y extender un poco más el tiempo entre lavados.

secador de pelo.jpeg

Recomendaciones