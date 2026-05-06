El cuidado del cabello volvió a ganar protagonismo en redes sociales, donde cada vez aparecen más rutinas, productos y consejos para mejorar su aspecto.cabello volvió a ganar protagonismo en redes sociales, donde cada vez aparecen más rutinas, productos y consejos para mejorar su aspecto. La tendencia que más creció, especialmente en "Hairtok", es el método de Abbey Yung, una tricóloga que ganó visibilidad en plataformas como Instagram y TikTok.
Abbey Yung: la tricóloga que se volvió tendencia en las redes con su rutina capilar
Una especialista en el cuidado capilar se volvió viral, con un método que promete un pelo más sano, brillante y sin frizz. Conocé la rutina y sus pasos.
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Su propuesta se basa en algo simple: ordenar la rutina capilar de forma clara. No plantea una lista rígida de productos, sino una guía que cada persona puede adaptar, según su tipo de cabello, necesidades y tiempo disponible.
Rutina capilar: pasos y recomendaciones de Abbey Yung
Paso a paso de la rutina capilar
Paso 1: tratamiento reparador antes del lavado
Se aplica sobre el cabello seco o apenas húmedo antes del shampoo. Su función es fortalecer la fibra capilar y prepararla para el lavado. Se recomienda usarlo una o dos veces por semana y dejarlo actuar al menos 10 minutos.
Paso 2: aceite capilar previo
Está pensado para cabellos secos, dañados o con frizz. Se aplica de medios a puntas antes de la ducha y ayuda a proteger el cabello del efecto del shampoo. Puede dejarse unos 20 minutos antes del lavado.
Paso 3: shampoo de limpieza profunda
Se utiliza para eliminar residuos de productos, grasa y acumulación. La recomendación es usarlo al menos una vez por semana, aunque la frecuencia puede variar según el tipo de cuero cabelludo.
Paso 4: shampoo regular
En los lavados habituales, se usa un shampoo más suave que limpie sin resecar. La idea es mantener el equilibrio del cuero cabelludo sin eliminar los aceites naturales en exceso.
Paso 5: tratamiento reparador post shampoo
Después de lavar el cabello, se pueden aplicar tratamientos que ayudan a reconstruir la fibra capilar. Se dejan actuar unos minutos antes de continuar con el resto de la rutina.
Paso 6: acondicionador o mascarilla
Este paso es clave para hidratar y desenredar. Las mascarillas suelen ser más intensas y se recomiendan para cabellos más secos o dañados, mientras que el acondicionador puede usarse en todos los lavados. Además esto depende de tu rutina, si te aplicaste aceite antes del lavado para proteger la fibra capilar, Abbey recomienda no usar mascarilla ya que no se va a poder absorber por completo.
Paso 7: tratamiento opcional después del lavado
Algunos productos pueden aplicarse después de la ducha para aportar suavidad, brillo o reparación extra. Es un paso opcional y depende de las necesidades del cabello.
Paso 8: leave in con protector térmico
El leave in es como una crema para peinar, se aplica sobre el cabello húmedo, antes del secado. Como se aplica antes de usar calor, lo mas recomendable es que tenga protección térmica o ponernos algún protector antes de usar el secador. Este paso nos ayuda a reducir el frizz, mejorar la textura y proteger del calor de herramientas como secador o plancha.
Paso 9: productos de peinado
En este punto se pueden sumar cremas, geles u otros productos según el estilo que se quiera lograr. No es obligatorio, pero permite dar forma al peinado.
Paso 10: selladores
Incluye aceites o cremas que se aplican al final para sellar la hidratación, aportar brillo y mejorar el acabado del cabello. La textura del mismo depende exclusivamente de las necesidades del cabello, uno mas grueso puede llegar a verse más beneficiado con un aceite pesado, mientras que a un cabello fino, le conviene un sérum o aceite liviano.
Paso 11: cuidado entre lavados
Entre un lavado y otro, se pueden usar productos como shampoo en seco, tratamientos nocturnos o aceites para mantener el cabello en buen estado y extender un poco más el tiempo entre lavados.
Recomendaciones
- no es necesario seguir todos los pasos, se pueden adaptar según el tipo de cabello
- prestar atención al cuero cabelludo, ya que es la base de un cabello sano
- no dejarse llevar por mitos, como evitar ciertos productos sin motivo (Abbey da el ejemplo de no juzgar a los productos de farmacia solo porque son baratos, algunos te pueden dar el mismo resultado que uno más costoso)
- no hace falta gastar de más, hay opciones accesibles que funcionan bien
- respetar el orden de aplicación mejora los resultados, pero no es obligatorio
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