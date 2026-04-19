José Luis Daza destacó un "giro de 180 grados" en la imagen global de la Argentina tras reuniones en Washington

El viceministro aseguró que el país pasó de ser un problema a un ejemplo ante el FMI y el Banco Mundial, con mejoras en financiamiento y expectativas económicas.

El viceministro de Economía, José Luis Daza , afirmó que la Argentina logró un “giro de 180 grados” en su percepción internacional tras las reuniones con el FMI y el Banco Mundial en Washington , y sostuvo que el país ahora es visto como un modelo de disciplina fiscal con perspectivas económicas más favorables.

El funcionario aseguró que la semana en la capital estadounidense marcó un punto de inflexión en la relación con los organismos y los mercados. “Esta semana en Washington se cristalizó todo el esfuerzo que ha venido haciendo la Argentina, y se va a trasladar en algo muy positivo para la población ”, señaló en diálogo con LN+.

En ese sentido, sostuvo que el país pasó de ser observado con desconfianza a convertirse en un caso destacado: “Argentina pasó a ser la estrella, es el país que llegó mejor preparado a una situación sumamente difícil”. Además, remarcó que el cambio fue reconocido en distintos ámbitos: “Lo destacan como el país que más cambió en el mundo, no hay ningún otro país que haya pasado de déficit a superávit fiscal y de importador a exportador de petróleo ”.

Daza indicó que el reconocimiento no se limitó a los organismos técnicos. “Fue felicitado transversalmente, no solo por el FMI y el Banco Mundial y fue una satisfacción enorme”, afirmó, y subrayó el valor de la credibilidad económica : “Un país que se destacaba por no cumplir las metas pasó a ser el símbolo de lo que hay que hacer”.

No obstante, admitió que el historial de incumplimientos todavía impacta en la evaluación internacional. “El mercado evalúa a la Argentina por su historia y somos el país que hizo más defaults en el mundo”, reconoció, aunque aclaró que “las calificadoras de riesgo están atrasadas con la Argentina”.

En cuanto a las variables financieras, destacó la baja del Riesgo País y del costo del crédito: “La tasa de interés bajó porque el mercado cree que la inflación va a bajar”. También aseguró que el respaldo externo permitirá mejorar el acceso al financiamiento: “Conseguimos acceso al crédito con el apoyo del BM y el FMI, con lo que vamos a acceder a tasas mucho más bajas”.

El viceministro también defendió el impacto de la política económica en la vida cotidiana. "Decir que la macro está bien y la micro está mal es un absurdo ya que la macro es la suma de la micro", afirmó.

José Luis Daza: "Los salarios reales están más altos que cuando llegamos"

Sobre la situación social, aseguró que hay indicadores positivos: "Los salarios reales están más altos que cuando llegamos y el consumo está en récord histórico". Aun así, reconoció dificultades y las vinculó a la gestión anterior: “Hay gente que la está pasando mal pero estoy seguro de que entienden es consecuencia de la catastrófica herencia que recibimos”.

De cara al futuro, Daza anticipó un cambio en el mercado laboral: "Hace 15 años que no se crea empleo en la Argentina y esto va a suceder", dijo, al destacar que se están generando las condiciones para una recuperación del empleo.

Por último, adelantó un plan para la infraestructura con eje en la reactivación de rutas nacionales, que se llevará adelante bajo esquemas de mayor eficiencia, con el objetivo de potenciar los sectores productivos que, según sostuvo, ya muestran signos de mejora.