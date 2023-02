Inflación: De Mendiguren anticipó que será "superior a la del mes pasado"

Si bien el Instituto de Estadísticas y Censos (INDEC) dará a conocer este martes 14 de febrero el número final, de Mendiguren se adelantó y dijo: "El número de la inflación será superior al del mes anterior".

El funcionario luego expresó que "este modelo productivo tiene el número de desocupación más bajo de los últimos años", pero agregó que "al que trabaja no le alcanza la plata y eso es lo que nos desvela".

En diálogo con Cynthia García por La García (AM 750), De Mendiguren aseguró también que "si el salario real no recupera no hay ningún modelo económico sustentable". De acuerdo a los datos recogidos del INDEC por Ecolatina, los salarios reales cayeron un 0,8% en promedio durante el 2022, un deterioro que se viene acentuando desde el 2018 y que se ubica cerca del 22%.

Críticas a Juntos por el Cambio

Luego de la dura carta de Juntos por el Cambio sobre la "bomba económica" del gobierno actual, el funcionario los calificó de "imprudentes" y marcó su sorpresa ante la postura del radicalismo.

"Domingo Cavallo fue a Estados Unidos durante el gobierno de Raúl Alfonsín para que no ayuden a Argentina y luego vino la hiperinflación", recordó De Mendiguren, que también nombró a Patricia Bullrich y Ricardo López Murphy. "Si hay gente que sabe de bombas son los de Juntos por el Cambio: lo hicieron en 2001 y 2019", agregó.

También apuntó contra el ex presidente Mauricio Macri, quien este domingo compartió una nota de La Nación titulada "El vergonzoso acuerdo con el FMI limitará fuertemente al próximo gobierno". "¿Mauricio Macri estaba en su sano juicio cuando tuiteó lo de la deuda?", se preguntó De Mendiguren, haciendo alusión a que fue el propio gobierno de Cambiemos el que tomó el empréstito en 2018.

Por último, De Mendiguren recordó la corrida que se generó luego de las primarias del 2019, cuando Alberto Fernández le ganó al ingeniero. "Cuando Mauricio Macri se enojó porque había perdido las elecciones, Guido Sandleris y Hernán Lacunza llamaron a Alberto Fernández para que contribuya a la gobernabilidad", cerró.