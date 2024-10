Juan Carlos de Pablo le pidió a Javier Milei que no se "desespere" si la inflación no baja de forma abrupta

Previo a que el INDEC dé a conocer el dato de inflación nacional, el economista recomendó al Gobierno no "hacer macanas" si la inflación en adelante no baja tan rápido como lo esperan.

A horas de que se conozca el dato de inflación de septiembre y que el mercado apuesta que se ubique debajo del valor simbólico del 4%, el economista Juan Carlos de Pablo recomendó al Gobierno no "desesperarse" si el índice de precios al consumidor (IPC) no baja rápidamente, ya que esa desesperación, según el especialista, lleva a "hacer macanas".

"Acá hay que decirle al Ejecutivo no te desesperes si la inflación no baja violentamente, porque eso te lleva a hacer macanas, como atrasar las tarifas o dibujar el índice. No veo al equipo económico haciendo eso", señaló el economista en una entrevista con Radio Continental.