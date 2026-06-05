El empleo en EEUU creció más de lo esperado y aumenta la expectativa de una suba de tasas de la Fed este año

Se crearon más del doble de puestos de trabajo de los que preveían los analistas. Además, se revisaron al alza los datos del mes pasado. Como consecuencia, es probable que el banco central estadounidense vuelva a enfocarse en bajar la inflación. ¿Impacta en Argentina?.

La próxima reunión de la Fed será el 17 de junio.

El mercado de trabajo de EEUU volvió a mejorar más de lo esperado en mayo. El dato refleja una consolidación del avance de la economía norteamericana luego de los vaivenes del año pasado. De esta manera, la Reserva Federal (Fed) gana margen para sostener las tasas en los niveles actuales, o incluso aumentarlas, en medio del aumento de la inflación global producto de la guerra en Medio Oriente .

Se crearon 172.000 puestos de trabajo el mes pasado, tras un incremento revisado al alza de 179.000 en abril, según informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales del Departamento de Trabajo. Originalmente, el dato de abril había sido de 115.000, número que ya de por sí era superior a lo esperado por el mercado. A esa corrección se le agregó que el dato de mayo fue más del doble de lo estimado por los analistas .

"Nuevamente, la creación de empleo privada fue la que impulsó la sorpresa positiva con una creación de 120.000 nuevos puestos (se esperaba 89.000) y con datos de abril que se revisaron al alza hacia 177.000 desde 123.000 reportados inicialmente", explicaron desde Balanz . Además, destacaron que la tasa de desempleo se mantuvo estable en 4,3% , tal como se esperaba, con una participación laboral en 61,8%, también en línea con lo proyectado.

El Chief Economist de Aldazabal, Mariano Ortiz Villafañe , explicó a Ámbito que "la fortaleza del mercado laboral debilita el argumento de que la revolución de la IA estaba erosionando el empleo " y adelantó que "el mercado pasa a enfocarse ahora en el dato de IPC de EEUU del próximo miércoles" . El otro gran dato que sigue la Fed.

El economista del banco ING, James Knightley , destacó que tres sectores son los que están generando el aumento de puestos de trabajo : ocio y hotelería (+70.000), administración pública (+52.000) y servicios de educación privada y salud (+40.000). "Eso significa que el resto de sectores de EEUU solo crearon 10.000 empleos en total", explicó.

Si bien aclaró que "aunque se trata de un informe muy bueno a nivel general, la falta de amplitud en la creación de empleo sigue siendo un tema importante", debido a que esos "tres grandes" sectores "fueron responsables de gran parte de los empleos creados desde diciembre de 2022".

"Todos los demás sectores —manufactura, tecnología, energía, comercio minorista, transporte y logística, servicios financieros, servicios empresariales, etcétera— han perdido puestos de trabajo en términos netos durante los últimos tres años y pico", afirmó.

mercado de trabajo eeuu El empleo en Estados Unidos superó las expectativas y pone en jaque las bajas de tasas de la Fed. Mikhail Nilov

Adiós a una baja de tasas de la Fed

"Las tasas de interés dieron un salto después de la sorpresa en los datos de empleo, reflejando una menor probabilidad de que la Reserva Federal pueda cortar su tasa de política monetaria en un entorno de presiones inflacionarias y un mercado laboral que se mantiene sólido", agregaron desde Balanz.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU a 2 años están escalando 2,2%, mientras que los títulos a 5 años avanzan 1,93% y a 10 años se incrementa a 1,36%.

De manera similar, el analista de Pepperstone, Felipe Barragán, afirmó que "este resultado eliminó rápidamente cualquier expectativa de recortes de tasas por parte de la Fed en el corto plazo y, por el contrario, abrió la puerta a que los mercados comiencen a descontar alzas de tasas".

Según el FedWatch que mide CME Group, las probabilidades de que haya un nuevo incremento de tasas en octubre pasó de ser el 34% ayer, a 50% este viernes luego de conocerse el dato. Para diciembre, las chances pasaron de 50% este jueves a 70% esta jornada.

Ortiz Villafañe explicó que "una trayectoria más elevada de tasas representa un riesgo para la renta fija emergente, incluyendo los bonos soberanos argentinos, en un escenario en el que la compresión del riesgo país vuelve a plantear la posibilidad de un retorno al mercado de deuda."