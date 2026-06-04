Dólar: el mercado volvió a recortar las proyecciones y espera que se mantenga por detrás de la inflación

El nuevo REM del Banco Central muestra que los analistas siguen viendo un tipo de cambio oficial contenido, aun con una aceleración prevista hacia el segundo semestre. En comparación con la inflación, el dólar volvería a correr por detrás de los precios en el acumulado anual, lo que refuerza el debate sobre el atraso cambiario.

El REM del Banco Central mostró un nuevo recorte en las proyecciones para el dólar oficial, en un escenario de expectativas de inflación casi sin cambios y mayor aceleración cambiaria prevista hacia fin de año.

El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central volvió a mostrar una corrección a la baja en las proyecciones para el dólar oficial . Los analistas esperan que el tipo de cambio mayorista mantenga un sendero de subas graduales durante los próximos meses , aunque con una aceleración hacia la segunda parte del año.

De acuerdo con el informe publicado por el BCRA, la mediana de las estimaciones ubicó al dólar en $1.422 para el promedio de junio , lo que implicó un recorte de $15 respecto del relevamiento anterior . Para diciembre de 2026 , el consenso proyectó un tipo de cambio de $1.658 , $17,9 por debajo de la estimación previa.

El dato confirma que el mercado sigue ajustando hacia abajo sus expectativas para el dólar . La proyección de cierre de año supone una suba interanual esperada de 14,5% , muy por debajo de la inflación prevista para 2026, que se mantiene en 30,5%.

El REM muestra un sendero cambiario moderado , pero no lineal. Para los próximos meses, los analistas proyectaron un dólar de $1.422 en junio , $1.447 en julio, $1.476 en agosto, $1.516 en septiembre, $1.553 en octubre, $1.597 en noviembre y $1.658 en diciembre.

La dinámica sugiere que el mercado espera una corrección más marcada hacia el último tramo del año , con un ritmo creciente hasta septiembre, y luego se moderaría hacia fin de año. De esta forma, para julio, la suba mensual implícita sería de 1,8%; para agosto, de 2%; para septiembre, de 2,7%; para octubre, de 2,4%; para noviembre, de 2,8%; y para diciembre, de 3,8%.

En ese sentido, el REM deja entrever una expectativa de mayor velocidad cambiaria en la segunda mitad del año, aunque sin abandonar un esquema de ajuste gradual. El dólar proyectado para los próximos 12 meses se ubicó en $1.760, también por debajo del relevamiento anterior, con una baja de $29.

Embed

Entre los analistas con mejor desempeño histórico -el denominado Top 10 del REM-, la previsión para diciembre es todavía más baja: $1.596 por dólar. Ese grupo también recortó su estimación en $14,4 respecto del relevamiento previo.

Dólar e inflación: el tipo de cambio seguiría corriendo por detrás en el acumulado anual

La comparación con las expectativas de inflación muestra el punto más relevante del informe. Mientras el dólar oficial tendría una variación interanual esperada de 14,5% en diciembre, la inflación proyectada para 2026 se mantuvo en 30,5%.

Esa diferencia implica que, en términos anuales, el mercado sigue esperando una apreciación cambiaria real. Es decir, el dólar oficial avanzaría bastante menos que los precios, lo que mantendría al tipo de cambio como una de las principales anclas del proceso de desinflación.

Para mayo, los participantes del REM estimaron una inflación mensual de 2,3%, prácticamente sin cambios respecto del relevamiento anterior. Para junio, la previsión se ubicó en 2,1%; para julio, en 2%; para agosto, en 1,8%; para septiembre, en 1,9%; para octubre, en 1,8%; y para noviembre, en 1,7%.

Embed

En el corto plazo, el dólar seguiría moviéndose en línea o por debajo de la inflación. Sin embargo, desde agosto la relación empieza a cambiar: la suba mensual implícita del tipo de cambio se ubicaría cerca de 2%, frente a una inflación esperada de 1,8%. En septiembre, la brecha sería más clara, con un dólar avanzando 2,7% frente a un IPC previsto de 1,9%.

Cómo cambiaron las expectativas frente al REM anterior

El nuevo relevamiento mostró una diferencia importante entre las expectativas cambiarias y las inflacionarias. Mientras las previsiones para el dólar volvieron a corregirse a la baja en casi todo el horizonte, las de inflación se mantuvieron estables en el corto plazo.

Para junio, la estimación del dólar bajó $15; para julio, $12,8; para agosto, $24,1; para septiembre, $16,6; para octubre, $25,9; para los próximos 12 meses, $29; y para diciembre, $17,9.

En cambio, las proyecciones de inflación mensual prácticamente no se movieron. Mayo se mantuvo en 2,3%, junio en 2,1%, julio en 2%, agosto en 1,8%, septiembre en 1,9%, octubre en 1,8% y noviembre en 1,7%. Para los próximos 12 meses, la expectativa bajó de 24,1% a 23,3%, mientras que la previsión para todo 2026 quedó sin cambios en 30,5%.

El resultado es una señal clara: el mercado no está revisando de manera significativa su escenario de inflación, pero sí espera un dólar más bajo que hace un mes. Esa combinación refuerza la lectura de que el tipo de cambio oficial seguiría funcionando como ancla nominal, aunque con una corrección algo más rápida hacia el cierre del año.