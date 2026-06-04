REM de mayo: los gurúes de la city proyectaron inflación del 2,3% para el mes y de más del 30% para 2026 + Agregar ámbito en









Los pronósticos del mercado para los precios se mantuvieron casi sin cambios. Hubo un mayor optimismo respecto del PBI.

La inflación esperada para mayo es de 2,3% y, para junio, de 2,1%. Depositphotos

Los gurúes de la city mantuvieron casi estables sus pronósticos de inflación, mientras que redujeron sus expectativas de devaluación y elevaron sus cálculos para la actividad económica. Para mayo estimaron que los precios aumentaron un 2,3%, mientras que para el acumulado de 2026 esperan un 30,5%.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los datos se desprenden de un nuevo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), realizado entre el 27 y el 29 de mayo. Las cifras para el Índice de Precios al Consumidor (IPC) general fueron prácticamente idénticas a las del REM de abril; la única modificación fue, para los próximos 12 meses, la inflación esperada es del 23,3%, -0,8 puntos porcentuales (p.p) por debajo de la proyección previa, lo cual implícitamente sugiere que mejoraron las previsiones para los primeros meses de 2027.

image

Dónde sí se vio una tenue mejora fue en las expectativas para el IPC Núcleo, que excluye precios regulados y factores estacionales. Las 46 consultoras, centros de investigación y entidades financieras que participaron del REM redujeron en 0,1 p.p sus estimaciones para mayo, junio y julio. Para 2026 aguardan un 29,7% (-0,5 p.p versus REM anterior) y para los próximos 12 meses un 23,3% (-1 p.p).

Las perspectivas del mercado para el dólar, las tasas, el desempleo y las exportaciones En cuanto al dólar, los gurúes recortaron sus expectativas de ascenso. El tipo de cambio oficial mayorista proyectado para diciembre es de $1.658, lo cual implicaría un alza interanual de apenas 14,5% (ya que 2025 terminó con una cotización bastante superior a la actual), por debajo de la inflación. Asimismo, de acá a 12 meses el mercado ve un "billete verde" a $1.760, lo cual dejaría un incremento del 25,9%, también inferior al IPC.

Por otra parte, el sector privado calculó que el Producto Bruto Interno (PBI) se habría expandido 0,3% en el primer trimestre de 2026 y aumentaría otro 1,2% en el segundo trimestre (+0,1 p.p. y +0,2 p.p. respecto al relevamiento previo, respectivamente). Para 2026 el crecimiento económico estimado es del 2,9%, contra el 2,8% que había plasmado el relevamiento de abril. Respecto de las tasas y el desempleo no hubo cambios significativos en las expectativas. Sí es para destacar un mayor optimismo en torno al superávit comercial; el saldo sería de u$s20.185 millones, u$s3.679 millones más que en el REM anterior, producto tanto de mejores perspectivas para las exportaciones y menores importaciones.

Temas Inflación

PBI

Dólar

REM

BCRA