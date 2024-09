Batalla por la reforma jubilatoria: ¿sin el veto presidencial, se pone en riesgo el superávit fiscal?

Veto mediante, las jubilaciones continúan el sendero de pérdida tras el empalme de la nueva fórmula. Además, si el bono no estuviera congelado, ya debería superar los $110.000. Según un informe del CEPA, los ajustes en materia previsional aportaron entre enero y julio el 27,7% del total del superávit.

Las jubilaciones, con la fórmula actual dispuesta por el gobierno de Javier Milei, no tienen posibilidad de mejora a largo plazo.

Finalmente, el Gobierno de Javier Milei vetó en su totalidad la reforma previsional aprobada por el Congreso, bajo el argumento central de que la medida "no contempla el impacto fiscal" que tendría "ni tampoco determina la fuente de su financiamiento", debido a que el cambio no se encuentra previsto en el presupuesto. Aunque, hay que aclarar, actualmente no existe tal presupuesto, ya que se está trabajando con una prórroga del correspondiente al año 2023. Además, comienzan a surgir voces disidentes respecto a que el veto ratifica que los "jubilados sean quienes sostienen el superávit fiscal".