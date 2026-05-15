Aguinaldo ANSES 2026: cuándo lo cobran jubilados y pensionados

El primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026 para jubilados y pensionados de ANSES se pagará en junio, integrando el monto junto a los haberes correspondientes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social ( ANSES ) confirmó el cronograma de pago del primer Sueldo Anual Complementario (SAC) de 2026 para jubilados y pensionados. El organismo previsional acreditará el medio aguinaldo junto con los haberes correspondientes a junio.

El esquema alcanzará a jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas de todo el país. ANSES incorporará el adicional de manera automática en la cuenta bancaria de cada beneficiario, sin necesidad de realizar trámites extra.

El pago del aguinaldo constituye un ingreso complementario para quienes cobran prestaciones previsionales administradas por ANSES. El refuerzo económico llegará durante el cierre del primer semestre del año y tomará como referencia los haberes actualizados por movilidad.

El organismo previsional aplicó durante 2026 incrementos mensuales vinculados al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Esos ajustes impactarán en el cálculo del SAC correspondiente al primer semestre. El recibo digital mostrará el monto exacto depositado junto con el haber mensual.

Cómo se calcula el aguinaldo

ANSES explicó que el cálculo del medio aguinaldo se realiza sobre el mejor haber mensual percibido entre enero y junio de 2026. El organismo toma el 50% de ese ingreso para definir el monto final del SAC. El sistema incorpora dentro de la base de cálculo los aumentos otorgados por movilidad previsional. Los incrementos mensuales por IPC impactan sobre el valor del aguinaldo que perciben jubilados y pensionados.

ANSES aclaró que los bonos extraordinarios no remunerativos suelen quedar excluidos del cálculo del SAC. El organismo únicamente contempla esos adicionales en caso de existir una disposición oficial específica. El recibo digital permitirá conocer el desglose exacto de cada liquidación. Los beneficiarios podrán revisar desde allí el haber mensual, el monto del aguinaldo y los conceptos incluidos en el pago.

La plataforma oficial de ANSES también mostrará las fechas de acreditación correspondientes a junio. El acceso requiere número de CUIL y Clave de la Seguridad Social.

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Quiénes cobran aguinaldo de ANSES

ANSES confirmó que el medio aguinaldo alcanzará a distintos grupos incluidos dentro del sistema previsional nacional. El beneficio llegará de manera automática junto con el haber mensual de junio. El pago corresponde a jubilados y pensionados del régimen general administrado por ANSES. El organismo incluirá además a titulares de pensiones no contributivas dentro del cronograma previsto para junio.

Las madres de siete hijos incluidas dentro de las Pensiones No Contributivas cobrarán el aguinaldo, sin necesidad de realizar gestiones adicionales. ANSES depositará el beneficio directamente en las cuentas bancarias habilitadas. El organismo previsional organizará el calendario según el nivel de ingresos y la terminación del DNI. El objetivo apunta a ordenar las acreditaciones y evitar demoras en los centros de pago.

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Cuándo se paga el medio aguinaldo

ANSES definió el cronograma de pagos de junio de 2026 para jubilados, pensionados y titulares de pensiones no contributivas. El medio aguinaldo se acreditará junto con el haber mensual correspondiente a ese período.

El calendario se organizará según la terminación del DNI, como se viene realizando habitualmente. El organismo depositará en esas fechas tanto el haber mensual como el SAC correspondiente al primer semestre, sin necesidad de otros trámites.

ANSES informó las siguientes referencias generales para el calendario de junio:

haberes mínimos, PNC y PUAM: inicio de pagos el 8 de junio

inicio de pagos el 8 de junio haberes superiores a la mínima: pagos entre el 23 y el 29 de junio

La página oficial también permitirá revisar el recibo digital, con el detalle del aguinaldo. El sistema mostrará allí el monto liquidado y los conceptos incorporados en el pago de junio.